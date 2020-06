Col Reddito di cittadinanza povertà in calo in Italia, nessuno deve rimanere indietro

I dati diffusi dall’Istat ieri certificano che nel 2019 il Reddito e la Pensione di cittadinanza hanno contribuito a invertire la rotta nel contrasto alle disuguaglianze sociali: oltre un milione di nuclei familiari, a partire dalla seconda metà dell’anno scorso, hanno potuto contare su un aiuto economico reale, con ricadute positive anche sui consumi.

Per la prima volta negli ultimi quattro anni in Italia la povertà assoluta è diminuita grazie a una misura di civiltà di cui andiamo fieri, che abbiamo voluto, strutturato e sostenuto tenacemente per affermare, con i fatti, quel principio, che contraddistingue da sempre nostra storia e che è nel Dna del MoVimento 5 Stelle: nessuno deve rimanere indietro.

Le rivelazioni dell’Istat, fanno il paio con quanto ha certificato due giorni fa l’Osservatorio sul Reddito di cittadinanza dell’Inps, attestando 1.3 milioni di nuclei familiari beneficiari, nei quali sono presenti minori e disabili, per una platea complessiva di 2,8 milioni di persone, con un’impennata del 18% rispetto a gennaio 2020.

La pandemia ci ha messo dinnanzi a un fatto: il Reddito di cittadinanza si è rivelato una misura strategica, anche, per arginare gli effetti della crisi economica, indotta dall’emergenza Covid-19, che rischia di amplificare e inasprire le disparità sociali e i divari territoriali.

La realtà fotografata dall’Istituto di statistica e dall’Istituto di previdenza sociale attesta, ancora una volta, quanto questa misura di politica attiva del lavoro sia, soprattutto in questa fase inedita, indispensabile per mettere in sicurezza le fasce più fragili della popolazione. Esattamente come lo è il Reddito di emergenza, che abbiamo introdotto con il decreto Rilancio grazie al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, finanziandolo con 954 milioni di euro, per assicurare una protezione economica ai cittadini più duramente colpiti dall’emergenza.

Esattamente come lo sono tutte le misure messe in campo dal governo e volute dal MoVimento 5 Stelle per accompagnare famiglie, imprese e lavoratori nella ripartenza e rilanciare il nostro Paese.