Ci siamo! Oggi “Riparte l’Italia”: vi aspettiamo alle 21 sulla nostra pagina facebook

Ci siamo! Oggi “Riparte l’Italia”, insieme a tutti voi. Dalla Basilicata inizieremo il nostro giro d’Italia virtuale, che ci accompagnerà per larga parte dell’estate. L’emergenza Coronavirus ci ha privato di tantissime cose. E ci i ha tolto la bellezza e il calore della piazza, il luogo naturale dove il Movimento 5 Stelle è cresciuto trasformando in realtà quello che undici anni fa pareva solo un sogno.

Alcune forze politiche, nei giorni scorsi, hanno preferito scendere ugualmente in piazza senza cautele e in barba a ogni accorgimento: una scelta per noi discutibile e profondamente insensata, che ha calpestato i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi, e soprattutto che non ha tenuto del conto del fatto che il virus non è stato ancora “sconfitto”.

Alla luce di questo momento complicato, noi le piazze abbiamo deciso di trasferirle in Rete. Quella Rete grazie alla quale il MoVimento 5 Stelle, nell’ultimo decennio, ha fatto avvicinare milioni di cittadini alla politica in maniera attiva e partecipativa. In questa fase più che mai, serve il contributo di tutti.

Sono giorni decisivi questi: un testo imponente come il decreto Rilancio sta vivendo la sua fase clou in Parlamento, dove verrà messo a punto e migliorato. Dalla sanità al fisco, dalle misure per le famiglie a quelle per le imprese, dai bonus per le vacanze a quelli per la mobilità, passando per l’attesissimo superbonus al 110% con il quale andremo a rilanciare un settore “traino” come l’edilizia in termini più sostenibili, gli interventi su cui stiamo lavorando sono tantissimi.

Così tanti che è necessario uno spazio specifico per raccontarveli tutti con chiarezza e precisione. Per questo vi diamo appuntamento a questa sera alle 21: parleremo del piano per l’Export, dei contributi e dei sostegni per le imprese, della grande battaglia europea per il Recovery Fund e, naturalmente, di come sta vivendo la ripartenza la regione Basilicata. E tanto altro ancora.

Questa sera saranno con voi il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, i sottosegretari allo Sviluppo Economico, alle Politiche Ue e agli Esteri, Mirella Liuzzi, Laura Agea e Manlio Di Stefano. Inoltre, i parlamentari MoVimento 5 Stelle lucani Luciano Cillis, Agnese Gallicchio, Vito Petrocelli e Arnaldo Lomuti, il consigliere regionale Carmela Carlucci, i sindaci di Pisticci (MT) Viviana Verri, di Venosa (PZ), Marianna Iovanni e di Ripacandida (PZ), Giuseppe Sarcuno.

Vi ricordiamo che potrete inviare domande e video-domande ai nostri portavoce con questo apposito link: https://bit.ly/RipartelItalia_InviaDomanda

Alle ore 21 allora ci incontreremo tutti a questo indirizzo: non mancate!