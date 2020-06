5 Stelle News, è arrivato il n°9! SCARICALO ORA!

È arrivato il nono numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle. Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

Apriamo questo nuovo numero con un editoriale del capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi, dedicato alla giornata del 2 giugno, la Festa della Repubblica Italiana 🇮🇹. A pagina 2 un aggiornamento sulla questione Autostrade e sulle novità del Decreto Scuola. La pagina successiva è invece dedicata a tutte le novità del Decreto Liquidità e agli aiuti del Governo italiano alle nostre imprese: fino a 400 miliardi di euro di liquidità erogata, una vera e propria boccata d’ossigeno. In ultima pagina chiudiamo con il Bilancio 2019 di Rousseau, un anno straordinario nel corso del quale sono state rilasciate numerose nuove funzionalità, potenziata l’area voto che ha permesso di segnare un record mondiale, organizzati eventi in tutto il Paese e tanto altro ancora. E sempre a pagina 4 il MoVimento 5 Stelle Europa fa il punto sulla strategia in sette punti che prevede l’utilizzo del Recovery Fund per il rilancio e la modernizzazione del nostro Paese.

• UNA GRANDE NOVITÀ: ARRIVA L’AREA DEDICATA AI MESSAGGI DEI LETTORI •

E in una giornata dedicata alla democrazia arriva una grande novità per tutti i lettori di 5 Stelle News, a partire dal prossimo numero dedicheremo infatti uno spazio apposito ai commenti dei nostri follower. Una richiesta arrivata direttamente dai tanti che dopo ogni numero ci inviano i loro feedback e i loro suggerimenti partecipando al sondaggio cliccando sul link o inquadrando il QR Code in ultima pagina: vi leggiamo sempre! 🙂

Come puoi fare per inviarci un tuo commento che vorresti fosse pubblicato?

È semplicissimo: i messaggi da pubblicare verranno scelti tra i commenti che inserirete, di volta in volta, sotto questo post e sotto tutti i post del Blog delle Stelle che pubblicizzano l’uscita del nuovo numero di 5 Stelle News. In sintesi, quando sul Blog delle Stelle verrà pubblicato un post dal titolo “5 Stelle News, è arrivato il n°…! SCARICALO ORA!” affrettatevi a inserire un vostro commento non più lungo di 250 caratteri spazi inclusi dal momento che vogliamo dare spazio a quanti più commenti possibile (potete controllare la lunghezza del testo da siti come www.contacaratteri.it o in qualsiasi altro modo). Commenti più lunghi non saranno presi in considerazione.

Cosa aspettate? Commentate subito questo articolo inserendo un vostro punto di vista riguardante i temi trattati, la politica del Governo o del MoVimento, una proposta… o quello che ritenete utile. Ora tocca a voi scrivere su 5 Stelle News!

Ricorda: un cittadino informato, è un cittadino libero!