5 Stelle News, è arrivato il n°11! SCARICALO ORA!

È arrivato l’undicesimo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle. Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

Apriamo questo numero con un focus sul Reddito di Cittadinanza, la misura che nel 2019 ha permesso di ridurre finalmente, dopo 4 anni, la povertà assoluta nel nostro Paese. Una grande vittoria del MoVimento 5 Stelle al Governo. E mentre noi continuiamo a preoccuparci di risollevare le sorti di una Italia in crisi, anche a causa dell’emergenza Covid-19, la Casta a cosa pensa? Come sempre unicamente ai propri privilegi e, con un blitz notturno al Senato, prova a riprendersi il più odioso dei privilegi: i vitalizi. Ma noi non resteremo a guardare. Di tutto questo e dei pesanti rilievi della Corte dei Conti UE sulla TAV Torino-Lione, parliamo a pagina 2.

A pagina 3 dedichiamo un altro spazio alla Scuola, sempre al centro delle misure del MoVimento 5 Stelle: il ministro Azzolina ha infatti varato le linee guida per riportare in classe gli studenti. C’è un miliardo in più per adeguamento spazi e assunzione del personale. Nella stessa pagina raccontiamo le novità del mondo Rousseau che ha lanciato “Level UP”, una nuova modalità di lavoro che permetterà agli iscritti di partecipare in modo ancora più attivo alla scrittura delle funzioni della piattaforma, oltre che la nuova versione della funzione Sharing che a breve verrà aperta anche ai parlamentari e agli europarlamentari con funzionalità innovative tutte da scoprire.

In ultima pagina invece dedichiamo uno spazio al Piano Transizione 4.0 firmato dal ministro Patuanelli: sette miliardi per le imprese (e il lavoro) del futuro. Anche questo numero lo chiudiamo con uno spazio tutto dedicato ai lettori di 5 Stelle News e del Blog delle Stelle, pubblicando un piccolo estratto dei vostri commenti.

Di seguito ti ricordiamo come puoi fare per inviarci un tuo commento che vorresti fosse pubblicato:

È semplicissimo: i messaggi da pubblicare verranno scelti tra i commenti che inserirete, di volta in volta, sotto i post del Blog delle Stelle, a partire da questo post e da tutti i post del Blog delle Stelle che pubblicizzano l’uscita del nuovo numero di 5 Stelle News. In sintesi, quando sul Blog delle Stelle verrà pubblicato un post dal titolo “5 Stelle News, è arrivato il n°…! SCARICALO ORA!” affrettatevi a inserire un vostro commento non più lungo di 250 caratteri spazi inclusi dal momento che vogliamo dare spazio a quanti più commenti possibile (potete controllare la lunghezza del testo da siti come www.contacaratteri.it o in qualsiasi altro modo). Commenti più lunghi non saranno presi in considerazione o verranno tagliati.

Cosa aspettate? Commentate subito questo articolo inserendo un vostro punto di vista riguardante i temi trattati, la politica del Governo o del MoVimento, una proposta… o quello che ritenete utile. Ora tocca a voi scrivere su 5 Stelle News!

Ricorda: un cittadino informato, è un cittadino libero!