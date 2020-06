5 Stelle News, è arrivato il n°10! SCARICALO ORA!

È arrivato il decimo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle. Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

Apriamo questo nuovo numero con un editoriale scritto da Luigi Di Maio che illustra il Patto per l’Export che permetterà di rilanciare il Made in Italy e il sistema produttivo italiano messo in grave difficoltà dall’emergenza Covid. A pagina 2 invece illustriamo le novità dell’App Immuni che da ieri è attiva in tutta Italia e realizziamo un focus sul processo di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al quale punta la ministra Fabiana Dadone. Tutta la pagina 3 è dedicata a Riparte l’Italia, il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle per disegnare insieme il futuro: scopri tutte le tappe! E a pagina 4 dedichiamo ancora uno spazio alla nostra scuola, domani mercoledì 17 giugno, infatti, tante studentesse e tanti studenti vivranno uno dei momenti più belli e delicati della loro vita: gli esami di maturità. E come promesso a partire da questo numero arriva la grande novità dello spazio dedicato alla pubblicazione di alcuni dei commenti postati dagli utenti del Blog delle Stelle, a partire da quelli pubblicati sotto i post di lancio dell’ultimo numero di 5 Stelle News (come questo che stai leggendo!).

Di seguito ti ricordiamo come puoi fare per inviarci un tuo commento che vorresti fosse pubblicato:

È semplicissimo: i messaggi da pubblicare verranno scelti tra i commenti che inserirete, di volta in volta, sotto i post del Blog delle Stelle, a partire da questo post e da tutti i post del Blog delle Stelle che pubblicizzano l’uscita del nuovo numero di 5 Stelle News. In sintesi, quando sul Blog delle Stelle verrà pubblicato un post dal titolo “5 Stelle News, è arrivato il n°…! SCARICALO ORA!” affrettatevi a inserire un vostro commento non più lungo di 250 caratteri spazi inclusi dal momento che vogliamo dare spazio a quanti più commenti possibile (potete controllare la lunghezza del testo da siti come www.contacaratteri.it o in qualsiasi altro modo). Commenti più lunghi non saranno presi in considerazione o verranno tagliati.

Cosa aspettate? Commentate subito questo articolo inserendo un vostro punto di vista riguardante i temi trattati, la politica del Governo o del MoVimento, una proposta… o quello che ritenete utile. Ora tocca a voi scrivere su 5 Stelle News!

