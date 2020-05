Scuola Open Comuni ora è digitale per arrivare in tutti i territori

di Manuel Tuzi e Enrica Segneri, facilitatori formazione Lazio

Il 16 maggio parte la scuola Open Comuni on line. A fare da apripista la regione Lazio nella quale partiranno in un contesto ancora più innovativo i primi corsi per gli iscritti nella regione Lazio della scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle! L’iniziativa si colloca all’interno della Scuola Open Comuni inaugurata a livello nazionale, il 14 settembre scorso a Roma al Tempio di Adriano.

Dopo le elezioni dei facilitatori regionali di gennaio, il Lazio era già pronto per la partenza a marzo con i primi corsi di formazione che si sarebbero svolti di persona, ma data la situazione di emergenza covid, abbiamo rimodulato i format sperimentandoli online.

Domani inauguriamo un percorso di incontri in videoconferenza che ci accompagnerà nelle prossime settimane.

Partiremo con un corso base sulla comunicazione politica e un altro che tratterà temi quali il funzionamento dell’amministrazione comunale, il bilancio, la programmazione finanziaria. La scuola di formazione costituita da portavoce, professionisti del settore e attivisti si rivolge a tutti gli eletti, agli attivisti e cittadini che vogliono avvicinarsi, supportare i portavoce o proporsi in una lista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative.

Vi aspettiamo ai prossimi corsi!