Scuola di Rousseau al servizio di tutti i candidati del MoVimento

Proseguono in una speciale “digital edition”, le attività della Scuola Open Comuni di Rousseau a supporto di tutti i candidati del MoVimento 5 Stelle.

Spesso sui territori si lavora alacremente, si individuano problematiche e soluzioni, si scrivono progetti e programmi ma tutti questi sforzi rischiano di non avere la giusta incisività se poi non si ha la capacità e le conoscenze base per comunicarli efficacemente ai cittadini o ai media del proprio territorio.

Torniamo dunque a dedicare uno spazio ad un corso di “comunicazione per candidati alle prossime elezioni amministrative e regionali”. Una iniziativa che risponde anche alle istanze dei facilitatori regionali del Team del futuro che, in diverse regioni, stanno già lavorando per fare incontri di formazione specifici. Un percorso pensato per permettere ai partecipanti di fare esperienza delle loro capacità di comunicazione e di migliorarle, in un’ottica di espressione efficace dei valori e dei programmi del MoVimento 5 Stelle ed espressione di chi ognuno è.

Sarà una esperienza in quattro tappe da un’ora ciascuna, che darà ai partecipanti l’occasione di sperimentare alcune risorse fondamentali nel comunicare. Nell’arco di tempo in cui si svolgeranno i vari incontri, si avrà la possibilità di assimilare gradualmente – e quindi più efficacemente – i contenuti, rifletterci, per poi concludere con una sessione finale di pratica, in cui poter sperimentare e applicare tutto ciò che si è imparato durante le tre tappe precedenti.

Queste le date degli incontri di formazione (i candidati riceveranno un invito):

1. Venerdì 29 maggio dalle ore 18:00 alle 19:00

“LE RISORSE IMPRESCINDIBILI NELLA COMUNICAZIONE”

In questa prima tappa vedremo come focalizzarsi su ciò che si vuole comunicare e sullo stato d’animo che si desidera trasmettere. Per farlo conosceremo alcune risorse per imparare a usare efficacemente il linguaggio, e a valutare i diversi tipi di contesto in cui ci si troverà a comunicare: interazione con cittadini, con giornalisti durante un’intervista, ecc.

2. Domenica 7 giugno dalle ore 15:00 alle 16

“GLI ERRORI PIÙ COMUNI E COME EVITARLI”

In questa seconda tappa, impareremo a identificare gli errori più comuni nella comunicazione, e ad evitarli, sostituendoli con una comunicazione più ricca, più focalizzata e più al servizio delle persone.

3. Venerdì 12 giugno dalle ore 18:00 alle 19:00 – Preparazione avanzata

“I 3 PRINCIPI SISTEMICI AL SERVIZIO DELLA BUONA COMUNICAZIONE”

Questa terza e ultima tappa, prima della sessione di esercitazione pratica, è dedicata a un tema importantissimo e che si va diffondendo sempre di più nella comunicazione, ma anche in abiti ambiti strategici della nostra società.

Essere consapevoli dei principi sistemici fa fare quel salto di qualità non solo nella comunicazione, ma anche nel rapporto con i cittadini e con i colleghi, per mantenere il focus sull’obiettivo che ci fa da guida: realizzare il bene comune.

4. Domenica 21 giugno dalle ore 18:00 alle 19:00

“METTIAMO IN PRATICA”

L’ultimo appuntamento, che sul Portale Eventi sarà aperto solo dopo la chiusura del terzo, è a disposizione di tutti per esercitarsi con il mio supporto e supervisione. I temi oggetto delle esercitazioni saranno concordati con i partecipanti, a seconda delle loro esigenze, richieste e desiderio di approfondimento.