La fase 2, ripartire in 5 mosse per la sicurezza di tutti

Intanto, l’esecuzione diffusa di tamponi, soprattutto alle categorie esposte, ovvero gli operatori sanitari negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), e di test sierologici che, appena disponibili, saranno funzionali ad individuare gli immunizzati, per consentire il loro reintegro nelle attività produttive, ed i portatori asintomatici del virus, che eventualmente dovranno esser messi in quarantena.

Ma non solo: siamo convinti che la riduzione della letalità di questo virus sia legata al trattamento tempestivo dei pazienti, attraverso il potenziamento della medicina territoriale, mancata purtroppo in molte Regioni, con il rafforzamento delle Usca (unità speciali di continuità assistenziale) per la presa in carico precoce e la cura a domicilio dei pazienti Covid, evitando di sovraccaricare gli ospedali e scongiurando ricoveri tardivi in terapia intensiva. Un punto su cui anche i medici hanno sollecitato interventi.