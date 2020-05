In prima linea contro la violenza sulle donne

La lotta alla violenza di genere si nutre di leggi efficaci e risorse concrete, ma anche e soprattutto di conoscenza del fenomeno e di prevenzione. Per questo abbiamo avviato un ciclo di incontri in streaming su questo tema, dal titolo “Nemmeno con un clic”.

Oggi alle 15 ci sarà una diretta streaming con Virginia Raggi.

Per chi, come il MoVimento 5 Stelle, è nato nella rete, l’educazione digitale e il contrasto alle condotte violente e scorrette sul web è una cosa naturale. Non è un caso se grazie a noi l’Italia ha una legge come il Codice Rosso che disciplina e sanziona anche il reato di Revenge porn.

Lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo organizzato in Senato un evento importantissimo chiamato “Nemmeno con un fiore, nemmeno con un clic”, il cui messaggio era e resta uno solo: la violenza è sempre reale, anche quando è perpetrata sul web.

Il nostro impegno e la nostra lotta contro l’odio on-line, e per la tutela delle donne vittime di violenza, continua. L’emergenza coronavirus ha, se possibile, reso ancora più importante parlare di questi temi. Perché la conoscenza del problema è il primo e forse il più importante strumento di prevenzione, di contrasto, di riscatto.

Dopo il ciclo “Da donna a donna” della nostra portavoce al Senato Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio, partito dal vivo e proseguito con incontri on-line, nasce “Nemmeno con un clic”. Un calendario di incontri in streaming con personaggi della società civile, della politica, dell’informazione, per continuare ad approfondire e a tenere alta la guardia sul fenomeno della violenza di genere e digitale.

Dopo i primi quattro incontri, che hanno registrato oltre mezzo milione di visualizzazioni, lunedì scorso c’è stata la diretta streaming tra Cinzia Leone e Paola Taverna, vicepresidente del Senato.

Oggi alle ore 15 Cinzia Leone incontrerà la sindaca di Roma Virginia Raggi.

A questi seguiranno altri incontri in streaming con esperti, esponenti della società civile, della politica, del mondo dell’informazione. Ma anche con persone che porteranno la propria esperienza personale e di chi è in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne, qualunque sia il modo con cui essa viene perpetrata.

Seguici sui nostri canali social. Condividi il messaggio, commenta in diretta. È una battaglia prima di tutto culturale, che possiamo vincere soltanto insieme.

Qui il calendario completo:

–21 maggio 2020

Virginia Raggi – Sindaca di Roma

–25 maggio 2020

Maddalena Balice – Donna vittima di violenza

–1 giugno 2020

Elisa Giomi – Professore associato Università Roma Tre

Salvatore Vaccaro – Professore ordinario presso l’Università di Palermo, dipartimento cultura e società

–8 giugno 2020

Selvaggia Lucarelli – Giornalista

–15 giugno 2020

Paola Pisano – Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Incontri che si sono già tenuti:

–17 aprile 2020

Klaudia Poznańska – Vittima di Deepfake

–27 aprile 2020

Desiree Damiani – La ragazza che ha pubblicato sul suo profilo Facebook una denuncia per l’uso improprio di alcune sue foto da parte di un account Instagram

–4 maggio 2020

Renato Grillo – Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Italiano Paralimpico, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione ed esperto di diritto sportivo

–11 maggio 2020

Matteo Flora – Fondatore e presidente di PermessoNegato.it

–18 maggio 2020

Paola Taverna – Vicepresidente del Senato