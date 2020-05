Il futuro riparte anche dallo sport

Oggi il Parlamento ha dato un messaggio di speranza e di rilancio con lo sguardo rivolto al futuro, approvando in via definitiva in Senato la legge sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sulle Finali ATP di Torino e contro la pubblicizzazione parassitaria.

Con questo provvedimento l’Italia fa il primo passo verso due appuntamenti sportivi importantissimi. Il primo sono le Olimpiadi invernali, con la nascita del Consiglio olimpico congiunto Milano-Cortina 2026 con funzioni di indirizzo generale sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi. Saranno Olimpiadi speciali, con l’obiettivo non solo di realizzare un grande evento mondiale, ma anche di promuovere l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, e di fare in modo che i benefici sociali, economico e ambientali sui territori perdurino nel tempo. Questo anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di uno dei punti a cui il MoVimento 5 Stelle tiene maggiormente.

Il secondo grande appuntamento sono le Finali Atp di tennis a Torino. Con questa legge nasce il comitato per le Finali Atp, con l’obiettivo di favorire la promozione della città di Torino e del suo territorio, ma anche anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Inoltre si autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali Atp.

Queste misure si accompagnano ad altre contenute nella legge approvata oggi, con l’obiettivo comune di fare dello sport uno dei motori per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese, in particolar modo nelle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus.

Ma soprattutto di valorizzare il legame autentico e passionale degli italiani con lo sport, uno degli strumenti più autentici da cui può ripartire il futuro del nostro Paese.