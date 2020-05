Il candidato sindaco della settimana – Walter Ippolito

• Nome e cognome

Walter Ippolito

• Quanti anni hai?

46

• Sei candidato sindaco di quale Comune?

Genzano di Roma

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Lavoro nel mondo del turismo alberghiero da più di 20 anni , dove ho acquisito una significativa conoscenza operativa e manageriale in Italia e nel Regno Unito.

Da aprile 2019 ho avviato insieme a dei collaboratori un’importante studio per start-up di sviluppo e vendita Intelligenza Artificiale nel mondo dell’ospitalità.

• Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle?

Condivido i valori del MoVimento 5 Stelle sin dal 2013. Fermamente convinto che la politica sia una missione con l’obiettivo di ottenere vantaggi collettivi con trasparenza ed onestà, cercando attraverso un lavoro di squadra di risolvere problemi e migliorare condizioni sociali con responsabilità e sensibilità, soprattutto verso i più bisognosi.

• È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre?

È la mia prima esperienza politica

• Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune?

– Post Covid-19: cittadini e attività in forte difficoltà economica

– Degrado urbano, verde pubblico e decoro urbano

– L’ ospedale De Santis deve essere riaperto

– Turismo non valorizzato

– Mancanza di sicurezza e controllo del territorio

– Mancanza di adeguate misure di difesa e valorizzazione ambiente e risorse primarie

– Servizi sociali per specifiche fragilità non sufficienti

• Quali saranno i punti chiave del programma che presenterete ai cittadini?

– Post Covid-19: sostegno a famiglie con fragilità, PMI e attività commerciali

– Riqualificazione, rigenerazione urbana, verde pubblico e decoro urbano

– Ospedale De Santis: mantenerlo aperto come Casa della Salute e Presidio Territoriale di prossimità ora RSA COVID-19 riaperto in via straordinaria (era chiuso)

– Creazione di un distretto turistico-culturale integrato con i Comuni dell’area limitrofa dei Castelli Romani x rilancio economico.

– Riorganizzazione risorse lavorative dei vigili urbani più ispettori per i servizi rifiuti e supporto video sorveglianza e tecnologia

– Istituzione osservatorio e ripristino dei servizi sociali

• Qual è la prima cosa che faresti da sindaco?

Leggerei attentamente la relazione finale e il resoconto del sindaco o commissario uscente e, attraverso una consultazione con tutti i collaboratori, deciderei di conseguenza l’azione più urgente da intraprendere.

• Parlaci della lista 5 stelle: in generale di cosa si occupano e quali sono le principali caratteristiche dei candidati che supporteranno la tua candidatura?

La lista che ho presentato è formata da donne e uomini che condividono come me i valori di onestà, trasparenza, motivazione e spirito di gruppo. Ho voluto fortemente che la lista fosse rappresentativa per le diverse fasce di età e di diversa provenienza professionale: avvocato, impiegato, imprenditore, pensionato, ingegnere, ristoratore, appena laureato o laureando, ecc…

Dopo la caduta del MoVimento 5 Stelle a Genzano, il gruppo si è ricostituito da circa 1 anno, accogliendo al suo interno diversi attivisti nuovi. Il gruppo oggi è molto solido e stiamo lavorando bene a idee e progetti.

• Aiutaci a conoscerti meglio: hai un hobby o qualche passione particolare a parte la politica?

Mi piace il jogging, il nuoto e approfondire argomenti di letteratura della mitologia Greca

• Qual è la frase o il tuo slogan preferito?

“Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere il tuo entusiasmo”

• Perchè i cittadini del tuo Comune dovrebbero scegliere te alle prossime amministrative?

Il mio obiettivo è quello di lavorare con determinazione e rinnovate energie per completare il cambiamento per Genzano, partendo dalle tante cose positive già fatte nella precedente amministrazione MoVimento 5 Stelle, tenendo conto delle criticità affrontate e facendone tesoro per il futuro.

La partecipazione della cittadinanza sarà il punto fondamentale della mia azione politica, attuata attraverso gli ideali di onestà, trasparenza, di condivisione e di ascolto dei cittadini anche delle voci più critiche.