Il candidato sindaco della settimana – Andrea Correggia (Comune di Crotone)

• Nome e cognome

Andrea Correggia

• Quanti anni hai?

40

• Sei candidato sindaco di quale Comune?

Crotone

• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita?

Lavoro come impiegato amministrativo presso una clinica privata in provincia di Crotone

• Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle?

Perchè oggi più che mai emerge la necessità di dare nuovo slancio alle istituzioni locali, all’azione amministrativa pubblica, attraverso la condivisione di responsabilità. Credo nei principi e nei valori del MoVimento 5 Stelle condividendone il programma per quanto riguarda l’ambiente, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, l’acqua pubblica e tutte le altre battaglie di civiltà che stiamo portando avanti.

• È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre?

A parte il volontariato e tanti anni di attivismo, nel 2016 sono diventato portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Crotone.

• Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune?

Crisi fiscale, differenziazione del bisogno e difficoltà nella lettura ed elaborazione della realtà sociale con la relativa difficoltà di gestire i fenomeni complessi attraverso politiche efficaci ed efficienti, con risorse sempre più scarse.

Problemi enormi in ambito ambientale e sanitario: bonifica e gestione dei rifiuti in primis.

Occorre spezzare il legame con la criminalità organizzata e abbattere il sistema clientelare e di corruttela largamente diffuso sul territorio.

• Quali saranno i punti chiave del programma che presenterete ai cittadini?

interventi a difesa del territorio

fronteggiare il dissesto idrogeologico

attenzione all’agricoltura

valorizzazione del centro storico e delle strutture architettoniche della città, rendendoli fruibili e appetibili dal punto di vista turistico potenziando e armonizzando, al contempo, i contesti periferici che necessitano di un recupero funzionale, sociale, nonchè di una maggiore relazione fra gli stessi

creare una rete di mobilità sostenibile

migliorare il verde pubblico sviluppando l’analisi degli spazi aperti per rendere più attrattive e decorose le nostre strade, le attività produttive e valorizzare tutte le attività commerciali.

• Qual è la prima cosa che faresti da sindaco?

Incontrare i responsabili dei servizi, verificando lo stato dell’arte dell’ente. Andranno rivisti tutti i contratti con le varie aziende che svolgono servizi cercando di ottimizzare i costi e migliorandone la fruibilità per i cittadini.

• Parlaci della lista 5 stelle: in generale di cosa si occupano e quali sono le principali caratteristiche dei candidati che supporteranno la tua candidatura?

I candidati rappresentano le varie fasce sociali del popolo. Sono stati selezionati tra persone che hanno profuso un enorme impegno per la collettività e abbiamo scommesso anche su nuove figure, nuove capacità, volti nuovi. Un mix che, quindi, può annoverare sia esperienza che slancio giovanile. Particolare attenzione è data alle donne, un grande patrimonio di saggezza e di supporto per la lista. Vogliamo una squadra che sia rappresentativa dello spaccato sociale della nostra città.

• Aiutaci a conoscerti meglio: hai un hobby o qualche passione particolare a parte la politica?

Amo la natura e gli animali. Ascolto spesso buona musica, per me molto importante perché la considero come una terapia per l’anima, oltre a leggere libri che gratificano soprattutto la mia voglia di conoscere. Questo può essere un hobby, ma anche un arricchimento culturale.

• Qual è la frase o il tuo slogan preferito?

“Una persona può credere alle parole, ma crederà sempre agli esempi”. Mi ispiro molto a Gianroberto Casaleggio.

• Perchè i cittadini del tuo Comune dovrebbero scegliere te alle prossime amministrative?

Perché io sarò il sindaco di tutti. Saprò rispondere in modo efficace alla mission istituzionale e dimostrare che questa volta, con il MoVimento 5 Stelle al Comune di Crotone, sarà tutto diverso, migliore. È l’occasione giusta per cambiare una realtà fatta solo di rifiuti, traffico automobilistico e cemento, e proiettare Crotone al centro del Mediterraneo.