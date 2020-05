Il Bilancio 2019 di Rousseau. È stato un anno straordinario!

È tempo di bilanci anche quest’anno. Il 2019 è stato un anno straordinario, di profonda trasformazione e di forte crescita per un progetto che nasce solo 4 anni fa.

Abbiamo lavorato per continuare a garantire sempre la possibilità agli iscritti del MoVimento 5 Stelle di potersi esprimersi sulle scelte importanti, ma anche di partecipare attivamente alla creazione di valore per tutta la comunità. E in questo percorso abbiamo dimostrato che è possibile fare la politica senza finanziamenti pubblici e che pur essendo la principale forza politica in Parlamento siamo stati in grado di garantire la massima partecipazione dei nostri iscritti impiegando la metà dei soldi spesi dalla forza politica nazionale meno rappresentata in Parlamento e circa un decimo rispetto alle altre.



Il 2019 è stato l’anno del record mondiale di partecipazione ad un voto online in un singolo giorno con 79.634 voti per il via libera degli iscritti del MoVimento 5 Stelle al Governo. Una votazione resa possibile da una nuova infrastruttura completamente rinnovata e resa scalabile a qualunque volume di partecipazione. E soprattutto resa ancora più sicura dai nuovi strumenti di protezione degli iscritti. Durante il 2019 ci sono state 36 votazioni con 968.189 preferenze espresse e oggi abbiamo raggiunto 304 votazioni da quando abbiamo iniziato nel lontano 2012.

Il 2019 ha registrato una crescita notevole di iscritti raggiungendo oggi gli oltre 174 mila iscritti certificati. Nel 2019 sono stati certificati in media 245 iscritti ogni giorno lavorativo dell’anno per un totale di oltre 61 mila nuovi iscritti. La soddisfazione degli iscritti rispetto all’area voto è stata di media il 95,07%.

– Sviluppo di nuove funzioni e progetti speciali.

La partecipazione civica degli iscritti non si ferma al solo voto e infatti durante l’anno sono state lanciate molte iniziative di partecipazione attiva. Ad esempio la Scuola di Rousseau per tutti gli iscritti è partita con una sessione dedicata ai consiglieri comunali e ai candidati alle prossime elezioni comunali e oggi è estesa anche a attivisti e anche a persone esterne al movimento che possono accedere liberamente ai corsi di attivismo civico presentati su Rousseau. Tra i corsi creati e pubblicati c’è il corso per portavoce in Comune, il corso sul bilancio negli Enti Locali, il corso per Portavoce in Parlamento e il corso per portavoce in Europa che arrivano a oltre 29 moduli formativi, 82 lezioni e 761 test di autovalutazione. Su Sharing i consiglieri comunali del MoVimento hanno condiviso oltre 4000 atti. Lo Scudo della Rete vede il coordinamento di 408 avvocati che prestano il loro tempo per supportare gli attivisti e il MoVimento sul territorio.

Per il processo di candidatura è stata rilasciata la nuova funzione Open Candidature che permette agli iscritti di proporsi per le candidature aperte e di raccontare, attraverso il nuovo sistemi meriti, tutte le informazioni che li riguardano in termini di partecipazione, di formazione o legate al profilo professionale. Proprio il Sistema Meriti rilasciato a marzo 2019 ha permesso di selezionare le liste per le candidature alle europee e tutte le successive votazioni regionali. La piattaforma è evoluta anche migliorando il processo di iscrizione e grazie al nuovo sistema di verifica basato sul codice colore ora tutti gli iscritti possono controllare facilmente il proprio stato di iscrizione. Per poter gestire le candidature spontanee delle persone a posizioni lavorative all’interno di contesti del MoVimento 5 Stelle è stato attivato il Portale Talenti che è stato rilasciato a giugno 2019 raccogliendo in pochi mesi 2.219 candidature.

Nel 2019, abbiamo creato un nuovo Portale dedicato agli eventi e definito un sistema di prenotazione efficiente e semplice che abbiamo utilizzato per le oltre 2mila persone che hanno partecipato al Villaggio Rousseau di Milano.

Un’altra grande novità del 2019 è stata la creazione del profilo Attivista pubblico che tutti gli iscritti possono compilare indicando esperienze, competenze e iniziative promosse sul proprio territorio e renderlo visibile a tutti. Questo ha consentito di attivare la ricerca di attivisti ed eletti e di poter individuare, grazie alla nuova organizzazione per ambiti di competenza, tutte le persone che si occupano di uno stesso ambito di studio, di ricerca o di lavoro.

Durante il 2019 è stato anche creato, grazie alla funzione dedicata “Open Progetto”, la nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle basata su compiti funzionali distribuiti con il Team del Futuro. I gruppi tematici e referenti locali si sono candidati su Rousseau e sono oggi coordinati dalla socia di Rousseau Enrica Sabatini.

– Creare e supportare una comunità.

Per consentire agli iscritti di poter accedere agli strumenti di democrazia diretta presenti su Rousseau, abbiamo potenziato i servizi di supporto ottenendo importanti miglioramenti in ambiti diversi: gestione processi amministrativi interni come iscrizioni e certificazioni, assistenza agli iscritti e supporto per le votazioni.

Nel 2019 sono state gestite le verifiche di conformità di oltre 20 mila documenti per 307 liste per le elezioni amministrative con le relative, 376 candidature per le elezioni regionali, 1170 candidature per il team del futuro e oltre 2.600 candidature per le elezioni europee oltre ad aver fornito continuo supporto al comitato di garanzia, Collegio dei probiviri, Capo politico e Garante. Le votazioni gestite durante il 2019 sono state 36 (1 in media ogni 10 giorni).

Per aiutare gli iscritti abbiamo attivato anche nuovi strumenti di informazione e di assistenza. Nel 2019 abbiamo creato un nuovo sistema di ticketing per rispondere alle difficoltà di utilizzo e di iscrizione al MoVimento 5 stelle. In questa direzione, abbiamo garantito iniziative e strumenti risultati particolarmente efficaci come SupportoLive ogni settimana sulla nostra pagina social.

Per il servizio di supporto agli eletti nelle rendicontazioni, abbiamo evaso oltre 4.300 richieste di assistenza con un aumento del numero di utenti del portale Tirendiconto.it per gli oltre 400 parlamentari e consiglieri regionali con un consulente dedicato.

La relazione con gli iscritti è stata gestita in tempi medi di risposta di 48 ore per le 26.822 richieste di assistenza ricevute, in media 103 richieste al giorno, e di 24 ore per le 2.159 segnalazioni ricevute. La certificazione delle iscrizioni viene oggi gestita entro i 3 giorni lavorativi.

– Organizzare incontri e promuovere la cultura digitale.

Moltissimi sono stati gli eventi sui territori promossi dall’Associazione Rousseau in tutta Italia: il tour del Rousseau City Lab dedicato a promuovere la cultura digitale, il CanvasTour con oltre 15 tappe ed i due grandi Villaggi Rousseau rivolti alla formazione a Milano e a Napoli che hanno visto oltre 5 mila presenze.

Un impegno costante e quotidiano è stato dedicato dall’Associazione nel 2019 alla produzione di contenuti editoriali e alla comunicazione delle attività svolte attraverso il Blog delle Stelle. Sono stati oltre 1.740 gli articoli pubblicati nel 2019 con una media di 4,8 articoli al giorno. Sono nate due nuove rubriche dedicate ai territori – “storie guerriere” e “il candidato sindaco della settimana” – e una all’educazione digitale che si sono andate ad aggiungere alle 17 categorie di informazione presenti sul Blog. Nel 2019 è nato “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento del Movimento 5 stelle che avuto oltre 35 mila copie scaricate e anche quest’anno abbiamo garantito una newsletter settimanale con oltre un milione di email inviate al mese.

Ricerca e sviluppo

Nel 2019 abbiamo raccontato Rousseau in molti contesti prestigiosi e siamo stati invitati a parlare da Università e centri di ricerca in Italia e all’estero. A settembre il progetto di cittadinanza digitale è arrivato anche all’ONU dove abbiamo raccontato il futuro dei diritti digitali.

Lo sviluppo della piattaforma è stato guidato dal confronto con altre realtà che come noi studiano i processi di democrazia diretta, ma anche con gli stessi iscritti alla piattaforma che attraverso sondaggi periodici hanno guidato con idee e proposte la definizione dello strumento stesso.

Entrate, spese ed investimenti

I servizi erogati, i nuovi progetti avviati e le iniziative realizzate sono stati possibili grazie alle donazioni ricevute (1.377.198 euro) che hanno consentito di sostenere le spese totali (1.278.084 euro) relative al 2019.

Le spese del personale dipendente (239.862 euro di stipendi per uno stipendio netto di 1.624€ al mese per dipendente) hanno garantito nel 2019 il lavoro di in media 10 persone in dieci ampie aree di azione: assistenza agli iscritti, gestione delle segnalazioni e delle questioni legali, ricerca e sviluppo, project management, web design & development, coordinamento delle funzioni, organizzazione eventi, produzione contenuti editoriali, comunicazione e rapporto con la stampa, amministrazione e contabilità. Questa spesa ha rappresentato il 33,5% del totale.

A seguire il 25,5% del totale delle spese è stato destinato all’infrastruttura tecnologica (326.236 euro), mentre il 16,1% è servito a sostenere le spese di funzionamento (205.502 euro). Le spese per il supporto legale sono ammontate a 147.192 euro (11,5%) oltre ad un utilizzo nel 2019 del fondo rischi legali di 77.357 euro. Infine le risorse destinate alla comunicazione e all’organizzazione degli eventi di formazione (124.966 euro) che hanno rappresentato il 9,8% del totale.

Il 2019 è stato un anno molto importante per l’evoluzione del progetto Rousseau e molto intenso e il supporto di tutti lo ha reso speciale. Abbiamo deciso di prenderci ogni giorno la responsabilità delle novità che introduciamo nel mondo.

Questa è la nostra forza. Questa la nostra visione. Un grazie a tutti coloro che credono come noi in questa rivoluzione democratica.

Clicca sull’immagine qui sotto per scaricare il bilancio 2019 dell’Associazione Rousseau