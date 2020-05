Facciamo EcoScuola – I RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Alle ore 12 di oggi, venerdì 15 maggio, si è conclusa la consultazione attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto decidere a quali progetti, tra quelli presentati dagli istituti scolastici della propria regione nell’ambito dell’iniziativa “Facciamo Ecoscuola”, destinare gli oltre 3 milioni ricavati dal taglio stipendi dei portavoce del MoVimento 5 Stelle.

Sono state espresse complessivamente 38.346 preferenze, per gli oltre 1000 progetti ritenuti idonei, presentati dagli istituti scolastici di tutto il Paese . Ogni iscritto ha potuto votare tra i progetti presentati dagli istituti scolastici della propria regione di residenza ad esclusione degli iscritti della Valle d’Aosta, poiché nella suddetta regione è pervenuto un unico progetto che, se giudicato idoneo dallo Staff organizzativo dell’iniziativa EcoScuola, sarà automaticamente ammesso a beneficiare del contributo.

Come già precedentemente comunicato tra eventuali progetti che abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, verrà preferito nell’ambito della valutazione dell’erogazione dei contributi, quello che ha ricevuto per primo l’ultimo voto. Inoltre si ricorda che tra i progetti più votati, in caso vi siano progetti identici (ovvero lo stesso progetto) presentati da scuole diverse della stessa regione, il contributo sarà assegnato esclusivamente al progetto che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze su base regionale. Tali verifiche saranno effettuate dello Staff organizzativo del Progetto di Ecoscuola.



Clicca sul link di seguito per consultare l’esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità, i risultati saranno depositati presso due notai.

Anche in questa occasione, per tutta la durata delle votazioni è stato attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale “Associazione Rousseau”.

Ricordiamo che grazie agli oltre 110 milioni di euro restituiti ai cittadini italiani dai portavoce del MoVimento 5 Stelle, oltre ad aver dato il nostro supporto alle scuole italiane con le diverse edizioni dell’iniziativa Facciamo EcoScuola, in passato abbiamo potuto anche finanziare il Fondo sul microcredito per le PMI permettendo la nascita di oltre 10.000 imprese, il Fondo contro la violenza sulle donne, il Fondo per la povertà educativa infantile e anche durante questa pandemia, abbiamo donato spontaneamente 3 milioni di euro delle restituzioni dei nostri stipendi all’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva e altro materiale sanitario occorrente a far fronte all’emergenza. Iniziative che non hanno la presunzione di risolvere tutti i problemi di questo Paese, ma che costituiscono un messaggio di sostegno ai cittadini e un piccolo esempio anche per tutti coloro che volessero fare altrettanto.

N.B.: È facoltà da parte dello Staff organizzativo del Progetto Ecoscuola, sulla base di oggettive motivazioni (quali ad esempio il mancato rispetto delle disposizioni date o adempimenti richiesti o altra motivazione ritenuta idonea dal Comitato di Garanzia) escludere in ogni momento eventuali progetti, anche dopo la votazione su Rousseau, dalla lista dei beneficiari dei contributi.

A QUESTO LINK LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL NOTAIO