Approvato il #PianoScuola, 400 milioni per poter potenziare la connettività delle scuole

Abbiamo appena approvato il Piano Scuola, che avvia dopo anni di attesa il progetto per portare la banda ultralarga in tutte le scuole, a partire da quelle del primo e secondo ciclo.

Si tratta di un investimento di 400 milioni e 430 mila euro, pari a circa il doppio rispetto ai 200 milioni precedentemente previsti.

Un investimento importante, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid che ci ha portato ad un’accelerazione sulla digitalizzazione della scuola.

Sono risorse che saranno messe a disposizione delle regioni, che ringrazio.

Grazie a questi fondi copriremo i costi infrastrutturali per portare la banda larga nelle scuole e dare connettività gratuita alle scuole per 5 anni.

Ovviamente siamo consapevoli anche dei problemi delle famiglie che non possono usufruire della didattica a distanza, a causa di problemi economici.

Abbiamo lavorato intensamente a questo problema che ci preoccupava moltissimo e siamo felici di annunciarvi un Piano Voucher per le famiglie, grazie al quale daremo fino a €200 per pagare la connessione a internet e fino a €500 a chi deve anche comprare un dispositivo (tablet o Pc).

La scuola non si è mai fermata, nonostante l’emergenza Covid, e stiamo lavorando per farla ripartire in presenza a settembre, sicura ed efficiente.

Centreremo questo obiettivo anche grazie al Piano Scuola per cui ringrazio il Ministero dello Sviluppo economico con il ministroStefano Patuanellie la sottosegretaria Mirella Liuzzi e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con la ministra Paola Pisano, per lo straordinario lavoro svolto.