Amministrative 2020, le nuove liste certificate

Siamo lieti di comunicarvi l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le amministrative 2020 e pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it:

Rocca di Papa (Lazio) di Marco D’Antoni

di Marco D’Antoni Vigevano (Lombardia) di Silvia Baldina

di Silvia Baldina Corsico (Lombardia) di Gianluca Vitali

Vi ricordiamo che a seguito dello spostamento in autunno delle future elezioni amministrative, i termini interni per la presentazione delle liste del MoVimento 5 Stelle sono prorogati fino al 30 giugno 2020 (incluso).

Ricordiamo che i candidati sindaco o presidenti di municipio che intendano presentare una lista possono farlo accedendo alla funzione Open Comuni di Rousseau da QUI.

Si ricorda che tutti i candidati Sindaco o presidenti di municipio dovranno caricare anche un documento di sintesi del loro programma e che, ovviamente, tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento.

Di seguito le prossime date nelle quali comunicheremo i nomi delle ulteriori certificazioni:

venerdì 12 giugno 2020

venerdì 26 giugno 2020

venerdì 10 luglio 2020

Tutte le informazioni necessarie per sottoporre la candidatura sono contenute nel regolamento e sintetizzate nelle FAQ che è possibile consultare in caso si necessiti di supporto. Si ricorda a tutti i gruppi che intendano presentare una lista che possono rivolgersi al facilitatore per le Relazioni Interne della propria regione. L’elenco dei facilitatori regionali per le Relazioni Interne è consultabile QUI.

P.S. Ricordiamo che prima dell’ottenimento della certificazione da parte del MoVimento 5 Stelle, nessuna lista è autorizzata all’utilizzo del nome e del simbolo del MoVimento 5 Stelle.