Amministrative 2020, le liste certificate

Siamo lieti di comunicarvi l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le amministrative 2020 e pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it:

MATERA (Basilicata) di Domenico Bennardi

ARICCIA (Lazio) di Simone Aglietti

LECCO (Lombardia) di Silvio Fumagalli

MANDURIA (Puglia) con candidato consigliere capolista Gregorio Greco

TRANI (Puglia) di Vito Branà

TRECASTAGNI (Sicilia) di Concetta Ambra

VIAREGGIO (Toscana) di Roberto Baccelli

LAIVES (Trentino Alto Adige) di Alberto Dell’osbel

TRENTO (Trentino Alto Adige) di Carmen Martini

Vi ricordiamo che a seguito dello spostamento in autunno delle future elezioni amministrative, i termini interni per la presentazione delle liste del MoVimento 5 Stelle sono prorogati fino al 30 giugno 2020 (incluso).

Ricordiamo che i candidati sindaco o presidenti di municipio che intendano presentare una lista possono farlo accedendo alla funzione Open Comuni di Rousseau da QUI.

Si ricorda che tutti i candidati Sindaco o presidenti di municipio dovranno caricare anche un documento di sintesi del loro programma e che, ovviamente, tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento.

Di seguito le prossime date nelle quali comunicheremo i nomi delle ulteriori certificazioni:

venerdì 29 maggio 2020

venerdì 12 giugno 2020

venerdì 26 giugno 2020

venerdì 10 luglio 2020

Tutte le informazioni necessarie per sottoporre la candidatura sono contenute nel regolamento e sintetizzate nelle FAQ che è possibile consultare in caso si necessiti di supporto. Si ricorda a tutti i gruppi che intendano presentare una lista che possono rivolgersi al facilitatore per le Relazioni Interne della propria regione. L’elenco dei facilitatori regionali per le Relazioni Interne è consultabile QUI.

P.S. Ricordiamo che prima dell’ottenimento della certificazione da parte del MoVimento 5 Stelle, nessuna lista è autorizzata all’utilizzo del nome e del simbolo del MoVimento 5 Stelle.