5 Stelle News, è arrivato il n°8! SCARICALO ORA!

IN QUESTO NUMERO:

Fase 2 e coronavirus: cosa cambia dopo il 18 maggio? Ecco cosa si potrà fare e cosa no! E ancora: tutte le novità del Decreto Rilancio, i numeri e i principali provvedimenti per cittadini, lavoratori e imprese. Un focus sull’eccezionale misura dell’estensione al 110% della detrazione fiscale su Ecobonus e Sismabonus che permetterà di avere case più efficienti a costo praticamente pari allo zero. Non potevamo non dedicare uno spazio in prima pagina al lavoro fatto dal ministro Alfonso Bonafede e al decreto Antimafia che già sta iniziando a mostrare i suoi effetti: i boss per i quali erano stati previsti gli arresti domiciliari a causa dell’emergenza Covid, cominciano a tornare in carcere. Su 5 Stelle News dedichiamo sempre molti spazi al mondo della scuola: in quarta pagina lo speciale sull’iniziativa Facciamo Ecoscuola attraverso la quale stiamo destinando gli oltre 3 milioni derivanti dal taglio degli stipendi dei portavoce del MoVimento, a circa 200 progetti presentati da altrettanti istituti scolastici risultati tra i più votati dagli iscritti a Rousseau e, sempre in ultima pagina, un focus sulla misura 1,5 miliardi di euro per le scuole connesse!

