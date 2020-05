5 Stelle News, è arrivato il n°7! SCARICALO ORA!

È arrivato il settimo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle. Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

Da ieri, 4 maggio, è scattata la cosiddetta “Fase 2” nella gestione dell’emergenza Coronavirus. In prima pagina l’elenco delle principali novità: cosa si potrà fare e cosa ancora non sarà possibile fare. A pagina 2 l’elenco dei principali provvedimenti di sostegno (e come accedervi) a famiglie e imprese messi in campo dal Governo. Spazio anche per le precisazioni del ministro Bonafede sulla questione degli arresti domiciliari per alcuni boss mafiosi: la lotta alla mafia è una cosa seria e il Ministro della Giustizia è già al lavoro per fare piena chiarezza sulla vicenda. Non potevamo non dedicare uno spazio ad una grande vittoria di tutti i cittadini onesti anche grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle: il nuovo ponte di Genova, il ponte del popolo! In ultima pagina un focus sulla app Immuni e spazio alla nuova intervista di Davide Casaleggio ad un altro economista di fama internazionale: James Galbraith per la rubrica “L’Economia ai tempi del coronavirus” del Blog delle Stelle.

