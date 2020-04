Segui il nuovo corso su E-Learning di Rousseau: il Bilancio dello Stato italiano

Il numero di corsi online disponibili nella funzione E-Learning di Rousseau continua a crescere!

A partire da oggi, infatti, è disponibile il nuovo corso sul Bilancio dello Stato italiano. Uno strumento importante per diventare cittadini consapevoli e attivi. Capirne le prerogative, le regole, il quadro finanziario, il procedimento di approvazione e di revisione, le interazioni con la Unione Europea, può consentire, infatti, a tutti i cittadini di comprendere il funzionamento della nostra nazione, le politiche adottate e le ragioni della continua ricerca dell’equilibrio tra le esigenze dell’Italia ed il rispetto dei trattati e delle regole di governance della finanza pubblica europea.

Ricordiamo che a partire dal 17 marzo scorso, tutte le videolezioni di e-learning sono liberamente accessibili per tutti i cittadini italiani e non solo per gli iscritti al MoVimento 5 Stelle! Abbiamo voluto metterci al servizio dei cittadini offrendo una opportunità per sfruttare in modo costruttivo questo tempo di permanenza in casa, facendo formazione a distanza grazie alle videolezioni realizzate in questi anni dai portavoce del MoVimento 5 Stelle di ogni livello istituzionale.

Non aspettare! Clicca subito QUI, entra nella funzione E-learning e segui il nuovo corso sul Bilancio dello Stato italiano e tutte le altre videolezioni… e non dimenticare di cimentarti nei test di autovalutazione!

Ti aspettiamo su Rousseau!