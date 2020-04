LaScuolaNonSiFerma: Ministero dell’Istruzione e Rai insieme per la scuola

LaScuolaNonSiFerma è la campagna che dal Ministero dell’Istruzione si è trasferita sui canali della Rai. Ogni giorno ore di lezioni per tutte le fasce d’età per aiutare studenti e docenti con la didattica a distanza.

Anche in altri Paesi europei le emittenti pubbliche hanno messo a disposizione materiale didattico, in gran parte però già prodotto. La Rai invece grazie al lavoro del Ministero e dei docenti coinvolti ha attivato nuove produzioni costruite da zero e addirittura in diretta per i ragazzi più piccoli. Un’offerta unica.

Il lavoro svolto dal Ministero dell’Istruzione in poche settimane ha portato ad un risultato davvero prezioso su cui, come troppo spesso accade, la Lega ha cercato di fare propaganda.

Il 17 aprile dal partito di Salvini puntavano il dito: “Tanta confusione, sull’offerta Rai solo annunciate da parte del Governo”. Appena due giorni dopo altra dichiarazione, ma di segno opposto: “La didattica sulla Rai è una grande vittoria della Lega!”.

Prima attaccano e poi provano a intestarsi il risultato e a piantarci la bandierina verde. Giusto per ristabilire un minimo di verità e di serietà alla vicenda: la programmazione in onda sui canali Rai è frutto del lavoro portato avanti dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che un mese fa ha firmato un’intesa con la Rai per la produzione dei nuovi contenuti dedicati agli studenti.

La scuola torna in tv e la Rai offre un vero servizio pubblico. E’ un risultato davvero importante che andrebbe semplicemente sostenuto. Se il Paese non stesse affrontando un’emergenza senza precedenti, la polemica ridicola della Lega farebbe sorridere. Invece purtroppo questo ennesimo episodio dimostra che per loro la propaganda viene prima della collaborazione.

Guardiamo avanti e continuiamo a lavorare con passione per dare le risposte che i cittadini ci chiedono.