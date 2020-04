Il “Cura Comuni”: la proposta al governo dei sindaci 5 Stelle

Sostegno alla liquidità dei comuni, sblocco degli investimenti, semplificazione delle procedure, interventi per la piccola e media impresa e, in particolare, per il comparto del turismo.

Sono queste alcune delle proposte rivolte al governo, attraverso un appello, da tutti i sindaci del MoVimento 5 Stelle, che chiedono di mettere in campo misure per i comuni in vista della fase 2, quando l’Italia comincerà a uscire dall’emergenza Coronavirus. Una ripartenza difficile, anche e soprattutto per i sindaci, che sui nostri territori rappresentano la prima linea dell’amministrazione. Per questa ragione c’è bisogno di interventi che prevedano un sostegno concreto per far ripartire l’economia locale, in tempi rapidi: già a partire dal prossimo Decreto aprile.

Tra le richieste contenute nell’appello, sottoscritto anche dal viceministro all’Economia e Finanze Laura Castelli e dal facilitatore nazionale del Team del Futuro per gli Enti Locali Ignazio Corrao, viene messa in evidenza la necessità di un ulteriore sostegno alla liquidità dei comuni, per poter proseguire senza criticità nell’erogazione dei servizi pubblici, e il ristoro per i mancati introiti.

Un fondo che intervenga, in modo chirurgico, guardando a ciò che si è perso ma che consideri, soprattutto, ciò che accadrà nel flusso economico dopo la ripartenza.

Tra le altre principali istanze poste all’attenzione del governo c’è anche la richiesta di interventi mirati per la piccola e media impresa, che mettano il tessuto produttivo italiano nelle condizioni di ripartire velocemente. In particolare, un pacchetto di misure specifiche per il rilancio del turismo, dell’intera filiera dell’accoglienza e della ristorazione.

I Primi Cittadini 5 Stelle inoltre esprimono la necessità di sbloccare gli investimenti e di semplificare le procedure: è necessario, nel rispetto della trasparenza, trasformare subito le risorse stanziate in opere per la collettività, come già avvenuto con la norma Fraccaro nell’ultimo anno. Semplificazione che sarà necessaria anche nelle regole contabili, perché a fronte di situazioni straordinarie sono necessarie regole straordinarie.

L’appello dei nostri sindaci ha visto la convergenza della rappresentanza parlamentare e di Governo del MoVimento 5 Stelle, che le trasformerà in proposte concrete su cui trovare l’intesa anche con le altre forze di maggioranza.

I SOTTOSCRITTORI DELL’APPELLO

Laura Castelli, viceministro al ministero dell’Economia e Finanze

Ignazio Corrao, facilitatore nazionale del Team del Futuro per gli Enti Locali

