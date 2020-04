Così abbiamo reso trasparente ai cittadini il Bilancio della nostra regione

#StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese.

a cura di Antonella Laricchia e degli altri consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Puglia

• IL PROBLEMA

Il Bilancio di un’amministrazione è la produzione più completa della sua attività ma spesso anche la più incomprensibile o di difficile accesso. In Puglia, come in tutte le Regioni, era facilmente rintracciabile il dato di entrata e spesa per voci aggregate (ad es. la spesa per comunicazione istituzionale) ma era impossibile capire il destinatario finale delle risorse pubbliche (ad es. impresa o consulente o associazione responsabile dell’allestimento di un padiglione della Regione Puglia a una fiera) per chi non aveva conoscenze più tecniche per fare una ricerca analitica delle determine regionali.

• L’INIZIATIVA

Dunque abbiamo pensato di contattare l’Associazione Redde Rationem per chiedere di utilizzare la loro piattaforma, fino a quel momento dedicata esclusivamente ai bilanci comunali, anche per un bilancio regionale.

Abbiamo richiesto i dati necessari agli uffici regionali, abbiamo trattato i dati con un responsabile della privacy per accertarci di non violare le informazioni sensibili dei cittadini o dipendenti regionali e, facendo interagire i nostri tecnici informatici, con la piattaforma, abbiamo pubblicato il Bilancio Regionale Pugliese sulla piattaforma Bilancio Civico che oggi è rintracciabile sul sito www.bilanciopuglia.it o attraverso un banner sul sito del MoVimento 5 Stelle Puglia.

• IL RISULTATO

Grazie a questa iniziativa, i pugliesi oggi hanno, di anno in anno, la possibilità:

di esplorare i bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e della Regione Puglia attraverso una interfaccia più “semplice e leggibile” che presenta dati sia in forma più aggregata e omogenea per fare delle valutazioni complessive, che nel dettaglio per sapere con semplicità a quali soggetti effettivamente siano andati a finire i soldi pubblici;

di fare delle interrogazioni ad esempio inserendo il nome di un’azienda nel motore di ricerca oppure di ordinare le spese e le entrate in ordine crescente o decrescente.

• COSA SERVE PER REPLICARE L’INIZIATIVA?

Ogni Bilancio di un’amministrazione pubblica, se presentato in forma armonizzata, può diventare un Bilancio Civico, trasparente e accessibile.

Come spiegato nel sito, http://www. bilanciocivico.it:

per prima cosa occorre procurarsi i dati rilevanti per il bilancio dell’ente a cui si è interessati

Se si ha accesso al gestionale interno dell’ente, bisogna consultare la guida per scoprire quali dati estrarre. Altrimenti occorre presentare una richiesta di accesso agli atti utilizzando i modelli predisposti per i cittadini (PDF | DOC) e per i membri del Consiglio.

I modelli contengono tutte le informazioni che servono per procedere

Non appena ottenuti i dati, è sufficiente inviare la richiesta di attivazione e manleva (DOC) debitamente compilata per PEC all’indirizzo redderationemaps @pec.it, insieme ai dati ricevuti dall’ente e ad un documento d’identità

Presto, si viene contattati dagli attivisti di Redde Rationem per una comunicazione sull’esito dell’attivazione.

