Con una “pizza per l’aria” abbiamo tutelato il nostro ambiente

a cura del meetup penisola sorrentina Amici di Beppe Grillo

• IL PROBLEMA



Aria, acqua e cibo sono nell’ordine i tre elementi senza il quale l’uomo non potrebbe sopravvivere. La loro qualità dovrebbe essere la ricerca primaria e finalmente qualcosa in questa direzione si sta muovendo, grazie ai movimenti ambientalisti e agli attivisti come tutti noi.

In penisola sorrentina, luoghi ameni e turistici per eccellenza, il profumo delle zagare è stato sopraffatto dal fetore nauseabondo dei gas di scarico dei bus turistici e veicoli con propulsione endotermica di ogni genere.

Da anni noi del MeetUp locale ci siamo battuti prima in qualità di cittadini attivi, poi anche istituzionalmente con i vari portavoce eletti nei consigli comunali, per far si che ci fosse un monitoraggio della qualità dell’aria.

• L’INIZIATIVA

Vista la riluttanza politica, nel gennaio 2018 ci siamo costituiti nel Comitato spontaneo #CHEARIATIRA, al fine di operare una raccolta fondi per l’acquisto di centraline elettroniche atte a misurare gli inquinanti effettivamente presenti nell’atmosfera.

Per raccogliere i fondi necessari abbiamo pensato di organizzare una serata “pizza”, una cena a base di pizze in un ristorante di Sorrento durante la quale i numerosi portavoce del MoVimento 5 Stelle che ci hanno dato la disponibilità, hanno servito ai tavoli i partecipanti accorsi in massa.

• IL RISULTATO

Nel giro di quattro mesi siamo riusciti ad installare tre Smart Nose Dust, apparecchiature dotate di lettore laser, progettate e costruite su nostre specifiche indicazioni, in grado d’inviare in tempo reale i parametri dell’aria ad un portale web, consultabile da chiunque in tempo reale.



Abbiamo così ottenuto un costante monitoraggio dell’inquinamento antropico della nostra aria, fornendo i parametri relatitivi a PM 10 e PM 2,5 , CO, NO 2 , umidità e temperatura, il tutto in tempo reale e a tutti i cittadini.

Purtroppo al momento questa grave pandemia non ci consente di fare la normale manutenzione e si è quindi dovuto interrompere il servizio, che riprenderemo a pieno regime così come finora ininterrottamente fatto, non appena ci sarà permesso.

• COSA SERVE PER REPLICARE L’INIZIATIVA?

Noi abbiamo fatto così:

Dopo aver costituito il comitato con un atto semplice, si è cercato sul mercato chi potesse soddisfare tecnicamente la nostra esigenza di monitoraggio e soprattutto conoscere quale sarebbe stato l’impegno di spesa.

Per organizzare la “pizza” è stato fondamentale l’aiuto imprenditoriale del ristoratore che ci ha fornito il prestigioso locale, in pieno centro storico di Sorrento, ad un prezzo addirittura inferiore ai costi vivi.

La disponibilità dei tanti portavoce del MoVimento 5 Stelle contattati e intervenuti, ha contribuito sia al buon esito, sia a veicolare l’informazione e richiamare l’attenzione della stampa locale.

Per l’installazione dei dispositivi, abbiamo contattato diversi esercizi commerciali siti nei punti che desideravamo monitorare, affinché ci mettessero a disposizione un accesso Wi-Fi e una presa per l’esigua fornitura di energia elettrica per alimentare il sistema.

Un consiglio, per evitare l’ostacolo installazione e facilitare i pochi interventi di manutenzione, si può pensare al coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, la quale potrebbe fornire pubblica energia elettrica e accesso wi-fi; ciò è stato impossibile realizzare sul nostro territorio per la particolarità di avere ben quattro diverse amministrazioni comunali in 5 km lineari.

