Con eventi e anni di attivismo ci siamo presi cura delle bellezze del nostro Comune

a cura del portavoce comunale del MoVimento 5 Stelle Stefano Gemignani e del meetup “Alfonsine in Movimento”

• IL PROBLEMA

La nostra storia guerriera parla di Cittadinanza attiva, nasce con lo scopo di sensibilizzare e motivare i cittadini nell’intraprendere buone pratiche sul territorio con azioni concrete di riqualificazione, manutenzione e decoro da effettuarsi sui beni comuni della Città delle Alfonsine.

• L’INIZIATIVA

Abbiamo deciso di realizzare e promuovere sul territorio il nostro progetto #AlfonsineCittàPulita sviluppato attraverso una serie di iniziative dove i cittadini possono partecipare attivamente e dare il proprio contributo.

Nel 2015 con #RipuliamoLaNostraCittà, Il Movimento 5 Stelle Alfonsine e il meetup “Alfonsine in Movimento” hanno organizzato in collaborazione con alcune associazioni locali una giornata dedicata alla manutenzione di alcuni luoghi pubblici della Città delle Alfonsine.

Nel 2016 con #RipuliamolaNostraCittà2 oltre alla pulizia di parchi ed aree verdi, sono stati adottati dai volontari alcuni spazi pubblici (aiuole/monumenti) prendendo in carico la manutenzione ed il decoro ordinario di tali aree con richiesta scritta al Comune, il tutto realizzato anche con il supporto di donazioni da parte dei volontari ed esercenti del centro cittadino.

Nel 2017 abbiamo realizzato #CentriAmoAlfonsine, dove per l’occasione vengono:

piantumate piante e fiori nelle aiuole

installati e donati all’amministrazione 7 posaceneri nel centro cittadino

presa in carico la manutenzione di due nuove panchine posizionate nell’area pubblica del Mercato Coperto

Nel 2018: #PiantiAmoiFiori, un evento di volontariato per la Riqualificazione e Cura di Beni Pubblici consistente nell’abbellimento delle aiuole antistanti lo storico Mercato Coperto con la piantumazione di fiori e nella raccolta e pulizia di foglie e caditoie nel centro storico.

Nel 2019 con #ioSonoPlasticFree viene effettuata una donazione importante da parte degli attivisti del meetup di 50 borracce in acciaio inox ai piccoli studenti presso l’istituto IC Matteotti di Alfonsine in collaborazione con “Albero Maestro”, associazione che promuove buone pratiche ambientali ed ecologiche per sensibilizzare studenti e genitori sul tema dell’ambiente.

• IL RISULTATO

Questa iniziativa ha avuto un grande valore sociale riconosciuto nel tempo da parte di tutti, ovvero quello di promuovere il senso civico e civile dei cittadini nel mantenimento dei beni comuni.

Tanti piccoli gesti volontari che hanno trovato il caldo sostegno dei cittadini, di Associazioni, dei commercianti del centro storico che aderenti alle nostre iniziative hanno affisso nei loro negozi il logo #AlfonsineCittàPulita, infine a quello dell’amministrazione comunale che stimolata dalle nostre proposte si è adoperata in diverse occasioni a fornirci alcuni beni e servizi a supporto della comunità.

• COSA SERVE PER REPLICARE L’INIZIATIVA?

Per quanto riguarda strumenti e attrezzature: giubbotti, guanti, sacchi rifiuti, scatoloni, attrezzi per il giardinaggio, eventuali vernici e elementi protettivi per il legno, strumenti e materiale per murature, gomma per annaffiare.

Per quanto riguarda permessi e adempimenti burocratici: dichiarazioni di donazione beni all’amministrazione, richiesta di adottare luoghi pubblici per la manutenzione (Regolamento dei beni pubblici ove presente), liberatoria per la responsabilità eventi (ove si intenda estenderla ai cittadini, le associazioni sono già coperte), messa a conoscenza con comunicazione dell’iniziativa alla polizia locale.

