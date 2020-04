Aggiornamento mascherine: oggi 16 milioni arrivate in Italia dall’estero

Importante aggiornamento: solo oggi in Italia sono arrivate oltre 16 milioni di mascherine dall’estero.

Nel dettaglio: 10.2 milioni di mascherine a Malpensa, 3 milioni a Fiumicino, 3 milioni a Bologna. Che si aggiungono alle oltre 30 milioni di mascherine arrivate nelle scorse settimane nel nostro Paese e che servono a tutelare donne e uomini in prima fila nei nostri ospedali.

Tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri continua a lavorare per reperire altri dispositivi sanitari che una volta arrivati in Italia verranno sdoganati dal personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM e consegnati al Dipartimento Protezione Civile, che si occupa in prima persona della distribuzione sul territorio nazionale.

Qui tutti i dettagli, potete vedere quanto materiale sanitario è stato inviato regione per regione: bit.ly/totalemascherine

Non molliamo!