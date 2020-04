5 Stelle News, è arrivato il n°6! SCARICALO ORA!

È arrivato un nuovo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle.

Un resoconto delle notizie più importanti pubblicate sul Blog delle Stelle per conoscere le principali iniziative dei portavoce del MoVimento all’interno e all’esterno delle istituzioni; gli eventi, le battaglie, i provvedimenti del Governo per migliorare la vita di tutti i cittadini italiani.

IN QUESTO NUMERO:

Il voto contrario agli eurobond di Lega e Forza Italia all’europarlamento, è un voto contro l’Italia e contro tutti gli italiani che oggi sono chiamati a enormi sacrifici. In seconda pagina ricordiamo Gianroberto Casaleggio, nel quarto anniversario della sua morte avvenuta il 12 aprile 2016. Nella stessa pagina un focus sul Decreto Scuola e sulle novità riguardanti gli esami di maturità. A pagina 3 ripercorriamo le cinque tappe dell’invervista di Davide Casaleggio al celebre economista statunitense Jeremy Rifkin per la rubrica “L’Economia ai tempi del Coronavirus” del Blog delle Stelle, mentre in ultima pagina vi aggiorniamo sul Decreto Liquidità (all’interno della pagina anche il link al modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro) e sull’impegno del Governo a supporto di lavoratori e imprese; spazio anche per il bonus da 600 euro e sulle nuove modalità di consegna a domicilio della pensione grazie all’accordo tra Poste Italiane e Carabinieri.

Ricorda: un cittadino informato, è un cittadino libero!