5 Stelle News, è arrivato il n°5! SCARICALO ORA!

È arrivato il quinto numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle.

Un resoconto delle notizie più importanti pubblicate sul Blog delle Stelle per conoscere le principali iniziative dei portavoce del MoVimento all’interno e all’esterno delle istituzioni; gli eventi, le battaglie, i provvedimenti del Governo per migliorare la vita di tutti i cittadini italiani.

IN QUESTO NUMERO:

Questo numero si apre con la proposta del MoVimento 5 Stelle sul Reddito di Emergenza, uno strumento per andare incontro a chi in questa fase si trova senza sostegno economico e senza una fonte di reddito. Leggi i dettagli a pagina 1. E se tutti gli italiani, cittadini, medici, forze dell’ordine e tanti altri sono chiamati ad enormi sacrifici in questo periodo, la politica non può essere da meno: per questa ragione il nostro capo politico Vito Crimi ha proposto alle altre forze politiche di donare metà dello stipendio, come noi abbiamo già fatto donando 3 milioni di euro, per comprare materiali sanitari come mascherine e strumenti per la terapia intensiva. Ne parliamo a pagina 2 insieme al provvedimento votato alla Camera che permetterà, a partire da luglio, di tagliare le tasse a 16 milioni di lavoratori.

L’emergenza Coronavirus è una emergenza sociale, sanitaria ma anche economica, per questo è fondamentale attuare politiche adeguate e comprendere quali saranno gli scenari futuri: Davide Casaleggio sta intervistando i più autorevoli economisti del mondo per conoscere il loro punto di vista. A pagina 3 un estratto delle ultime interviste della rubrica “L’Economia ai tempi del Coronavirus” che potete rileggere, in formato integrale sul Blog delle Stelle. Strettamente collegato l’articolo di pagina 4 a cura del MoVimento 5 Stelle Europa che spiega le ragioni per cui i vincoli dell’austerity non devono e non dovranno tornare mai più. Spazio anche per la manovra del Ministero dell’Istruzione guidato da Lucia Azzolina che ha stanziato 85 milioni di euro per aiutare le scuole a promuovere e attuare la didattica a distanza.

Ricorda: un cittadino informato, è un cittadino libero!