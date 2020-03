Scuole chiuse fino al 15 marzo

Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice.

Abbiamo aspettato anche il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di mantenere chiuse le scuole nella zona rossa fino al 15 marzo, a partire da domani.

Nello stesso periodo in tutte le altre zone del Paese sarà sospesa l’attività didattica, quindi studenti e docenti non andranno a scuola mentre dirigenti e personale Ata saranno in servizio.

So che è una decisione d’impatto.

Come Ministro dell’Istruzione spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.