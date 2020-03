PERCHÉ È IMPORTANTE "DILUIRE" LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS?La spiegazione nel grafico📈 qui sotto. In VIOLA: ☔ i pazienti che non riescono a ricevere cure con la giusta attenzione (sovraccarico del sistema sanitario nazionale). In VERDE: 💚 invece la situazione ottimale, quella che vogliamo sempre avere. Nelle epidemie, possamo avere due tipi di picchi: uno alto e stretto, e uno con la base più larga. Prima si agisce, più "largo" sarà il picco, e quindi più persone avranno le cure al massimo standard.Per cui, bisogna STARE A CASA per rallentare la diffusione del coronavirus. Questa misura ha funzionato in Corea e in Cina. Applichiamola e rispettiamola pure noi, se vogliamo bene al nostro Paese🇮🇹. Qualsiasi ragione avete in mente per uscire, vi prego di pensare un attimo che rimanere a casa significa SALVARE VITE UMANE. PS per chi volesse approfondire, qui un articolo davvero interessante (in Inglese) da cui è tratto il grafico :https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca#ioRestoaCasa

Posted by Marco Bella on Thursday, March 12, 2020