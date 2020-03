Il canto degli italiani ispira e dona fiducia a tutto il mondo

Il nostro canto è d’ispirazione e fiducia per tutto il mondo. Supereremo anche questa e saremo più forti di prima!



La forza d’animo degli italiani, la nostra capacità di far fronte alle avversità con solidarietà e con il sorriso nonostante l’emergenza, il cantare e l’affacciarsi al balcone per stringersi in un gigantesco abbraccio collettivo da nord a sud. Questo video della BBC News, che sta facendo il giro del mondo, testimonia tutto questo.

Stiamo uniti, restiamo solidali e quando ne abbiamo bisogno andiamo sul balcone e cantiamo. Perché il nostro canto è d’ispirazione e fiducia per tutto il mondo. Supereremo anche questa e saremo più forti di prima!