Forza Pierpaolo

Il nostro viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è risultato positivo al Coronavirus.

Da quando è scoppiata questa emergenza Pierpaolo non si è fermato un attimo.

È andato a Wuhan per riprendere i nostri connazionali, si è speso in tutti i modi possibili sia a livello operativo sia a livello comunicativo spiegando a tutti gli italiani cosa sta accadendo. Di non avere paura, di non farsi prendere dal panico, ma di adottare tutte le misure precauzionali che vengono suggerite e di restare a casa.

Noi siamo orgogliosi di tutto ciò che ha fatto e non possiamo che ringraziarlo.

Il suo è un esempio che vogliamo seguire e che dovrebbero seguire tutti. Si è comportato da vero politico e ha anteposto il bene dei cittadini e a se stesso.

È un medico, un chirurgo prestato alla politica ma che la politica la sta facendo meglio di tantissimi altri. Una delle eccellenze che il MoVimento 5 Stelle ha portato in Parlamento per gestire la cosa pubblica nel migliori dei modi. E lui l’ha sempre fatto, non si è risparmiato mai.

Pierpaolo siamo vicini a te e alla tua famiglia e ti auguriamo una pronta guarigione!

Ti aspettiamo per continuare insieme tutte le battaglie portate avanti finora.