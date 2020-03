Domani 10 marzo si vota su Rousseau

Nella giornata di domani martedì 10 marzo 2020, a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di mercoledì 11 marzo, si terranno le seguenti votazioni sulla piattaforma Rousseau nelle quale potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato:

SECONDO TURNO VOTAZIONI CANDIDATI PRESIDENTI MARCHE E VENETO REGIONARIE VALLE D’AOSTA DESTINAZIONE RESTITUZIONI MOVIMENTO 5 STELLE PER EMERGENZA CORONAVIRUS

SECONDO TURNO VOTAZIONI CANDIDATI PRESIDENTI MARCHE E VENETO

Gli iscritti certificati residenti nelle regioni Marche e Veneto sono chiamati a votare per il secondo e ultimo turno di votazioni per scegliere i candidati alla presidenza del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. A questi link è possibile leggere i nominativi dei due candidati che sono risultati i più suffragati nel primo turno di votazione in ognuna delle tre regioni:

REGIONARIE VALLE D’AOSTA

Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle residenti in Valle d’Aosta sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati portavoce nei rispettivi Consigli regionali, alle prossime elezioni.

Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a un massimo di 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Qui la lista dei candidati.

DESTINAZIONE RESTITUZIONI MOVIMENTO 5 STELLE PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Tutti gli iscritti certificati e abilitati al voto saranno chiamati a votare per destinare le restituzioni dei portavoce parlamentari. Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che si taglia gli stipendi e li restituisce alla collettività. Lo abbiamo sempre detto e non smettiamo di farlo. Nella giornata di domani gli iscritti saranno chiamati a votare a favore o contro (Sì/No) la proposta del Capo Politico di destinare 3 milioni di euro delle restituzioni degli stipendi dei portavoce del MoVimento, all’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva e altro materiale sanitario occorrente a far fronte all’emergenza Coronavirus. Qui il testo del quesito:

“Sei favorevole a destinare 3 milioni di euro delle restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alla protezione civile, finalizzati all’acquisto di attrezzature per terapia intensiva e altro materiale sanitario, necessario a far fronte all’emergenza coronavirus, a favore del servizio sanitario nazionale?”

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle FAQ su Rousseau o scrivere sulla pagina Facebook.

NON PERDERTI QUESTA VOTAZIONE!

CLICCA SUL PULSANTE DI SEGUITO, SCEGLI IL TUO CALENDARIO E RICEVI UNA NOTIFICA APPENA LE VOTAZIONI SARANNO APERTE

AGGIUNGI AL CALENDARIO