Da oggi i corsi E-Learning di Rousseau disponibili per tutti, anche non iscritti!

Tutti i corsi e-learning della piattaforma Rousseau che fino ad ora sono stati accessibili soltanto agli iscritti, a partire da oggi saranno liberamente disponibili per tutti i cittadini italiani. Dunque anche per i non iscritti al MoVimento 5 stelle.

Anche questo è un modo per metterci al servizio dei cittadini che, in questo tremendo momento di difficoltà per il nostro Paese, possono provare a cogliere delle opportunità per fare formazione da casa grazie alle videolezioni realizzate in questi anni dai portavoce del MoVimento 5 Stelle di ogni livello istituzionale.

Corsi che vi insegneranno a conoscere il Bilancio Europeo o la struttura legislativa del Parlamento italiano ed il suo funzionamento. E ancora un corso per entrare nel cuore dei Bilanci pubblici e scoprirne i segreti o per comprendere come funziona la macchina di una amministrazione comunale.

Ma le novità non sono finite qui!

Dal momento che è stato sospeso anche il Canvas Tour, il tour grazie al quale Barbara Floridia e Alessandro Cacciato stanno formando i gruppi di tutta Italia sull’utilizzo dello strumento decisionale Political Canvas (lo strumento che può permettere di trasformare un’idea vaga in un progetto concreto), a partire da oggi sarà disponibile online, sulla funzione e-learning, di Rousseau anche il corso per imparare ad usare il Political Participation Canvas.

Cliccate QUI entrate nella funzione e-learning, seguite le videolezioni e cimentatevi nei test di autovalutazione da casa!

Ci abbracceremo presto, ma nel frattempo utilizziamo tutti gli strumenti utili per poter crescere e coltivare la nostra creatività. E’ in questi momenti di difficoltà che la nostra creatività prende spazio e la nostra forza si nutre. Ci vediamo su Rousseau!