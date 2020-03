Bloccato all’estero? Ecco cosa fare

Sto ricevendo moltissime segnalazioni di italiani bloccati all’estero senza sapere come tornare in Italia. Devo premettere che il problema non è facile da gestire perché dipende dalla scelta delle compagnie aeree di interrompere le tratte, cosa sulla quale non possiamo fare nulla.

Ad ogni modo, ecco alcune opzioni :

1. Consultare SEMPRE il portarle www.viaggiaresicuri.it per info e aggiornamenti in tempo reale;

2. Contattare le ambasciate e i consolati del Paese estero nel quale ci si trova in quel momento. Alcune ambasciate hanno già attivato una taskforce Coronavirus (ad es. Madrid);

3. Contattare, solo in casi di ESTREMA URGENZA, l’Unità di Crisi a Roma al numero +390636225;

4. Provare a rientrare in Italia con voli con scali, provando diverse combinazioni e tenendo presente che, per adesso, sono consigliati i voli attraverso Germania, Svizzera e Francia perché, ad oggi, continuano ad essere garantiti. Meglio comunque consultare i siti delle compagnie aeree e degli aeroporti e prediligere sempre le compagnie di bandiera (es. Air France, Lufthansa, Alitalia);

5. Valutare anche i viaggi in nave (dalla Spagna, per esempio, Grimaldi Lines garantisce ancora la tratta Barcellona-Civitavecchia) e i treni a lunga percorrenza (TGV, le ferrovie svizzere, ecc.);

6. Chi si trova negli USA e intende fare ritorno in Italia può ricorrere ai voli con scalo, tenendo presente che la tratta USA-UK è attiva e UK-Italia è ancora garantita oltre che un’alternativa potrebbe essere volare via Canada per l’Italia.

Andrà tutto bene!!!