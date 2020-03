5 Stelle News, è arrivato il n°4! SCARICALO ORA!

È arrivato il quarto numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle.

Un resoconto delle notizie più importanti pubblicate sul Blog delle Stelle per conoscere le principali iniziative dei portavoce del MoVimento all’interno e all’esterno delle istituzioni; gli eventi, le battaglie, i provvedimenti del Governo per migliorare la vita di tutti i cittadini italiani.

Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

Tutte le novità del decreto “Cura Italia”, quali interventi per i lavoratori, le famiglie, le imprese ecc. per far fronte all’emergenza Coronavirus? Lo puoi scoprire nella prima pagina di questo numero. In seconda pagina, invece, tutte le informazioni di servizio che possono servirti per reperire informazioni sempre aggiornate sull’emergenza direttamente dai canali ufficiali. E poi link e numeri utili attivati nella tua regione. Supereremo questo periodo rimanendo uniti e per questa ragione è fondamentale, tutte le volte che facciamo la spesa, cercare di fare attenzione all’etichetta: compriamo italiano, anche così potremo superare più in fretta i danni economici causati da questa situazione. Ma anche l’Europa deve fare la sua parte continuando a lavorare per fornirci il supporto necessario grazie alle nuove tecnologie. Di tutto questo parliamo in terza pagina mentre nella quarta e ultima pagina raccontiamo le iniziative che il MoVimento 5 Stelle e Rousseau stanno attuando per dare un contributo diretto al superamento di questa crisi. Rimani a casa, informati e sfrutta questo tempo in modo utile. Come ha ribadito il ministro Di Maio: “Siamo in guerra contro un nemico invisibile, ma ai nostri nonni veniva chiesto di partire per andare al fronte, a noi viene chiesto di rimanere sul divano”. Andrà tutto bene!

Ricorda: un cittadino informato, è un cittadino libero!