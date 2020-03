5 Stelle News, è arrivato il n°3! SCARICALO ORA!

È arrivato il terzo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle.

Un resoconto delle notizie più importanti pubblicate sul Blog delle Stelle per conoscere le principali iniziative dei portavoce del MoVimento all’interno e all’esterno delle istituzioni; gli eventi, le battaglie, i provvedimenti del Governo per migliorare la vita di tutti i cittadini italiani.

Lo puoi scaricare e leggere in formato digitale, inviarlo ai tuoi amici su chat e social network oppure puoi stamparlo e leggerlo in formato cartaceo.

IN QUESTO NUMERO:

un focus sull’emergenza Coronavirus e su quello che anche l’Europa ora deve fare per sostenere il nostro Paese in questa situazione.Il Governo sta facendo la sua parte, ma ora tocca a ciascuno di noi: bisogna rimanere in casa, sono ammessi solo spostamenti in caso di necessità (una persona a famiglia può senza problemi andare a fare la spesa ovviamente cercando il più possibile di mantenere le distanze di sicurezza). Chi è in quarantena in isolamento è fondamentale che NON abbia contatti con i parenti (abbracci, baci, pranzi insieme) altrimenti mentre loro rimangono in casa i loro parenti rischiano di rimanere contagiati e di portare in giro il virus. Dimostriamo che noi italiani, il popolo più creativo e allegro del mondo, sappiamo tenere la testa ben salda sulle spalle quando è il momento delle responsabilità. Con un piccolo sacrificio ora potremo tornare presto a goderci i nostri momenti di socialità! FORZA! #IoRestoACasa

In seconda pagina abbiamo voluto fare un riepilogo, invece, di quelli che sono stati alcuni tra i principali provvedimenti realizzati dal MoVimento 5 Stelle al Governo in questi (quasi) due anni. Provvedimenti a cui i media non sempre hanno dedicato troppo spazio ma che stanno finalmente cambiando in meglio il nostro Paese. Usiamo la rete per diffondere queste notizie e informare!

Uno spazio lo abbiamo dedicato anche al cuore operativo del MoVimento, al mondo Rousseau e a tutte le funzioni che oggi sono al servizio degli iscritti. Vi spieghiamo come ricevere supporto e come ci si può iscrivere per entrare a far parte di questo favoloso mondo.

In ultimo ricordiamo che a causa dell’emergenza in corso il Referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari è slittato, ma i vecchi politici non cantino vittoria: è solo rimandato grazie al senso di responsabilità dimostrato ancora una volta dal MoVimento 5 Stelle. L’interesse dei cittadini viene prima di ogni altra cosa.

