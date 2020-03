100 milioni di mascherine arriveranno in Italia nei prossimi giorni

Quello che tengo in mano è il contratto, già firmato, di una fornitura da 100 milioni di mascherine che verranno prodotte per l’Italia e che arriveranno nei prossimi giorni.

In queste settimane medici, infermieri, personale socio sanitario stanno continuando a lavorare senza sosta e per potergli permettere di agire in sicurezza, tutelando anche la loro salute, c’è bisogno di avere strumentazione sanitaria adeguata, per questo l’esigenza di reperire nel mondo più materiale sanitario possibile. E ve lo dico con il cuore: non importa quale Paese si stia mettendo a disposizione dell’Italia, per me ciò che conta sono i fatti. Perché il mio unico interesse è aiutare i cittadini italiani e in una fase di emergenza come quella attuale bisogna essere rapidi e concreti.

Abbiamo anche sbloccato altre 8 milioni di mascherine da diverse parti del mondo.

Ci stiamo attrezzando nel migliore dei modi per fronteggiare questo maledetto virus. Con un atteggiamento di responsabilità gli italiani stanno seguendo tutte le misure stringenti varate dal governo. Vi chiedo solo di non abbassare la guardia e di non mollare. Noi non molliamo e se sarà necessario attueremo misure ancora più stringenti.

Coraggio Italia!