Un anno di SpazzaCorrotti. Partecipa all’evento!

La corruzione è un fenomeno sociale, politico ed economico che aggredisce le istituzioni e lo stato di diritto, distorcendo i mercati, la concorrenza, ma anche settori vitali come la ricerca universitaria e la sanità. In definitiva, la corruzione priva i cittadini di diritti fondamentali e rallenta lo sviluppo economico.

Contro questo fenomeno è intervenuta la legge “SpazzaCorrotti”, la più importante legge in materia di anticorruzione dai tempi di “Mani Pulite”. Un provvedimento volto concretamente a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza delle persone e ne ostacolano il pieno sviluppo. Un principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Gli obiettivi di questa legge sono molto più ampi della sua portata normativa: essa mira a dare un messaggio culturale rivoluzionario, che necessita di essere diffuso grazie all’attivismo dei cittadini.

Per questo, a un anno dall’entrata in vigore della legge “SpazzaCorrotti”, il Gruppo Senato del Movimento 5 Stelle promuove il convegno/evento “UNITI CONTRO LA CORRUZIONE”, perché il percorso per avere sempre maggiore trasparenza, legalità, competenza e equità passa dall’impegno di tutti.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

UNITI CONTRO LA CORRUZIONE

Conferenza/evento a un anno dall’entrata in vigore della legge “Spazzacorrotti”

Sala Koch – Senato della Repubblica

Martedì 18 febbraio, dalle ore 10 alle 12.30

Gianluca Perilli – Capogruppo Movimento 5 Stelle Senato

Paola Taverna – Vicepresidente del Senato della Repubblica

1992-2020: 18 ANNI DA MANI PULITE

Antonio Di Pietro – Avvocato, ex magistrato del pool “Mani Pulite”

Intervistato da:

Lirio Abbate – Giornalista e saggista

UN FENOMENO CHE ATTRAVERSA LA STORIA

Alberto Vannucci – Docente di Scienza Politica all’Università di Pisa ed esperto dei fenomeni di corruzione

IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE

Federico Anghelè – The Good Lobby

GIUSTIZIA E IMPUNITÀ. LA CORRUZIONE SVELATA DAI MEDIA

Sigfrido Ranucci – Giornalista RAI, conduttore Report

L’INSOSTENIBILE COSTO DELLA CORRUZIONE IN ITALIA

Giancarlo Caselli – ex magistrato

MAI PIÙ IMPUNITÀ

Marco Piagentini – Associazione Familiari Vittime della strage di Viareggio

CAPITALE IMMUNE = NAZIONE SANA

Virginia Raggi – Sindaca di Roma

UN ANNO DI SPAZZACORROTTI. LE NUOVE SFIDE DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Alfonso Bonafede – Ministro della giustizia