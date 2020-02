Torino, cose fatte e obiettivi raggiunti

Amministrare è innanzitutto possibilità di fare, di dare concretezza alle idee.

Il lavoro sin qui è stato duro. La situazione che abbiamo ereditato nel 2016 non era facile ma abbiamo messo tutto il nostro impegno e le nostre competenze per creare a Torino quella spinta in grado di ripartire, tutte e tutti insieme.

Oggi molti risultati si vedono, e voglio condividerli con voi.

Queste, a titolo di esempio, sono alcune delle cose che abbiamo potuto fare governando la nostra città.

Questo elenco non è, ovviamente, esaustivo e, come molti faranno notare, ci sono ancora tante, tantissime cose che non vanno e che richiedono delle soluzioni.

Lo sappiamo e continueremo a lavorare per trovarle. Anche grazie a un asse sempre più forte con il Governo centrale che spero possa nascere il prima possibile per portare avanti ciò di cui questo Paese ha bisogno.

Il mio ringraziamento alla Giunta, alla mia Maggioranza, agli uffici e a tutte e tutti i cittadini che ogni giorno si prendono cura della nostra Città, la più bella del mondo.