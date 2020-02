Scopri come contattare i facilitatori del Team del Futuro

: per “relazioni esterne” si intende instaurare rapporti con stakeholder, associazioni, comitati, imprese, categorie e mantenere queste relazioni per conto del MoVimento.

: per “relazioni interne” si intende mantenere i rapporti con gli eletti del MoVimento all’interno della Regione, i rapporti con i gruppi locali ed il supporto delle liste, in occasione delle elezioni comunali e regionali, in coordinamento con lo staff nazionale Open Comuni.