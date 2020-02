Risolta la vertenza Treofan di Battipaglia

Oggi è un giorno che i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda Treofan Italy Battipaglia ricorderanno per sempre.

Siamo all’epilogo di quello che sarebbe stato un vero e proprio dramma. Invece grazie alla loro forza di volontà, al loro coraggio e alla massima attenzione dei nostri Governi, stiamo per ultimare, intorno al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, gli ultimi dettagli di un’intesa positiva e definitiva che dopo lunghi mesi di trattative tra pochissimo darà a questa storia un lieto fine. Esprimo fierezza e grande soddisfazione per un accordo che regalerà a tanti lavoratori la certezza di ricominciare a vivere una vita dignitosa.

Dall’annuncio della chiusura dello stabilimento è passato poco più di un anno e da quel giorno non ci siamo mai fermati neanche un istante. Abbiamo presenziato a tutti i tavoli che si sono tenuti al Mise in questi mesi, cercando un continuo e costante dialogo con i lavoratori della Treofan e con le parti sociali che hanno dato il massimo supporto.

Ringrazio il Ministro Luigi Di Maio per l’impegno e il grande lavoro svolto con scrupolosa attenzione mostrandosi, sin da subito, disponibile a raccogliere il grido di dolore dei lavoratori. Un grazie va altresì a tutto il team del Mise, guidato ai tavoli dal Vice Capo di Gabinetto Sorial Girgis Giorgio e dalla Sottosegretaria Alessandra Todde, perché con il percorso intrapreso abbiamo ridato la speranza a queste persone meravigliose che per mesi sono stati con il fiato sospeso in attesa di una definizione della vertenza.

Questo traguardo sarà la conclusione di un processo di reindustrializzazione che ridarà la gioia a questi lavoratori che non hanno mai mollato, dando l’ennesima dimostrazione che con la determinazione e i sacrifici si possono raggiungere grandi risultati. La tenacia e la perseveranza dimostrata sono l’esempio che ha rappresentato per me e per tutto il MoVimento 5 Stelle un forte stimolo all’azione e all’impegno, un impegno che da subito si è manifestato, seguendo passo dopo passo una trattativa tanto difficile quanto delicata.

Oggi grazie a questo accordo posso dire di ritenermi gratificato ma soprattutto felice perché queste famiglie finalmente hanno ritrovato il sorriso.