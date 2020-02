Regionarie Valle d’Aosta, aperte le candidature

A partire da oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, parte su Rousseau la fase di acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie come consiglieri regionali della Valle d’Aosta, in vista delle prossime elezioni. Di seguito alcune informazioni:

Chi può candidarsi?

Tutti gli iscritti certificati residenti in Valle d’Aosta che intendano proporre la loro candidatura come consiglieri regionali potranno farlo rigorosamente entro le ore 12 del 5 marzo 2020.

Come è possibile avanzare la propria candidatura?

Per potersi candidare è necessario leggere lo specifico regolamento disponibile qui e accedere alla funzione Open Candidature cliccando qui e seguendo, dopo aver fatto login, le modalità indicate.

Si specifica che i soggetti la cui iscrizione risulta incompleta di documento certificato, se intendono avanzare la loro candidatura, dovranno provvedere a completare la loro iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo alle ore 12.

Dopo aver avanzato la proposta di candidatura, non potranno più essere effettuate modifiche al profilo attivista e ai documenti caricati. Qualora il candidato si rendesse conto di aver caricato un documento errato, dovrà tempestivamente segnalarlo a regionali@movimento5stelle.it allegando il file corretto entro e non oltre le ore 12 del 5 marzo 2020.

Al termine dei controlli delle documentazioni presentate, seguirà una fase di esposizione pubblica dei nominativi con il duplice scopo di consentire agli iscritti di esaminare con attenzione i profili dei candidati e scegliere così con la massima consapevolezza il giorno del voto e, al tempo stesso, di permettere al Collegio dei Probiviri ed al Comitato di Garanzia di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle.

Tutte le informazioni necessarie per sottoporre la candidatura sono contenute nel regolamento e sintetizzate nelle FAQ di Rousseau che è possibile consultare in caso si necessiti di supporto.