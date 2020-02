Referendum, diventa anche tu un rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle!

Controllare la regolarità del voto durante le elezioni è fondamentale. Sempre

Diventa anche tu un rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle!

Il rappresentante di lista assiste a tutte le operazioni relative al voto, dalla preparazione del seggio fino alla fine dello spoglio dei voti, quando anche un voto in più o in meno può fare la differenza.

Inoltre, se sei uno studente o un lavoratore fuorisede, essere rappresentante di lista ti da la possibilità di votare anche senza tornare al tuo Comune di residenza.

Tutti possono essere rappresentanti di lista, è sufficiente essere cittadini italiani e maggiorenni, essere iscritti alle liste elettorali e saper leggere e scrivere.

Dai la tua disponibilità per essere rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle per il referendum costituzionale per il Taglio dei Parlamentari.

• Ti basta andare su questa pagina , scegliere la tua Regione e iscriverti compilando il form apposito •

Verrai contattato e riceverai tutte le informazioni necessarie per registrarti come rappresentante di lista per il MoVimento 5 Stelle.

Sarà una grande festa di democrazia. Non perdertela!

#VOTASÌ