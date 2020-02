Microcredito a 5 Stelle. Il sogno di Luca con le nostre restituzioni diventa franchising

La storia di Luca Rufini è quella di tantissimi giovani italiani. A poco più di vent’anni, in assenza di prospettive concrete decide di emigrare in Australia per lavorare. Dopo due anni nella terra dei canguri, torna in Italia con entusiasmo e voglia di fare, ma purtroppo si imbatte nella difficoltà a intraprendere qualsiasi percorso per assenza di risorse.

Grazie a un consulente del lavoro, viene a conoscenza dell’opportunità di accedere al fondo per il “Microcredito”, nato grazie al Movimento 5 Stelle dalle restituzioni di parlamentari e consiglieri regionali di parte del loro stipendio. Una novità assoluta nel panorama politico italiano.

Luca ha un sogno: aprire una panineria e creare un marchio tutto suo. Con i 25 mila euro del Microcredito, Luca dà vita a “By Luk” a Roma in zona Ostiense. Grazie a ingredienti di alta qualità “mixati” in modo originale e a una variegata scelta di salse rigorosamente fatte in casa, l’attività ha successo da subito.

Una crescita graduale che dura un quinquennio, e che attira l’attenzione di altri giovani pronti a entrare nel franchising. Già, perché da subito Luca ha in mente una rete di esercizi legati al suo marchio.

“Francamente non so che fine avrei fatto senza quel finanziamento, necessario per comprare la licenza e coprire le varie spese” – ripete Luca. “Ora sono impegnato in una lunga serie di incontri a Roma e in altre città: Bergamo, Milano, Torino e tante altre ancora. Ci sono molti giovani pronti a mettersi in gioco e ad intraprendere questo tipo di attività, e la cosa mi entusiasma”.

Nella panineria di Luca lavorano cinque persone, ma è chiaro che espandendosi l’attività creerà diversi nuovi posti di lavoro.

L’obiettivo del Microcredito del resto è sempre stato questo: ridare ai cittadini risorse che appartengono loro da investire in progetti concreti. Siamo certi che in Italia ci sono tantissimi giovani come Luca pronti a rimboccarsi le maniche per realizzare i loro sogni.

Sono storie come queste che ci rendono orgogliosi di fare quello che solo noi facciamo: tagliarci lo stipendio e mettere sempre al primo posto l’interesse dei cittadini.

Infatti, dal 2013 ad oggi, il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che ha restituito agli italiani più di 107 milioni di euro.

Di questi, circa 26 milioni sono stati destinati al microcredito per le imprese, grazie al quale sono state finanziate 13 mila attività che, a loro volta, hanno generato oltre 31 mila posti di lavoro (dati in aggiornamento perché in crescita).

Inoltre, il 20 gennaio scorso, attraverso una votazione sulla piattaforma #Rousseau, gli iscritti hanno deciso di destinare parte delle restituzioni del MoVimento 5 Stelle al Fondo per la povertà educativa infantile, al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e al Fondo contro la violenza sulle donne.

Come Luca, ci sono tante persone che aspettano un’opportunità.

Nessuno deve rimanere indietro.