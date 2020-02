MaiPiùVitalizi – Il 15 febbraio tutti in Piazza San Silvestro a Roma!

Il MoVimento 5 Stelle si è battuto come un leone per cancellare i vitalizi. Ora qualcuno vuole riprenderseli. Non possiamo permetterlo. Dobbiamo reagire, manifestando -pacificamente- il nostro dissenso. Per questoe di ritrovarci tutti insieme in piazza a Roma.

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, alle ore 14, in Piazza San Silvestro.

Sono oltre 700 i ricorsi presentati da ex parlamentari che mirano a reintrodurre questi odiosi privilegi. Adesso tocca alla Commissione Contenziosa del Senato valutarli. Ed è in questa sede che qualcuno sta tentando, con gravi forzature e palesi conflitti d’interesse, di annullare la delibera con la quale eravamo riusciti a trasformare i vitalizi dei parlamentari in trattamenti contributivi, equiparandoli alle pensioni previste per tutti i cittadini.

Davanti a questa ennesima vergogna tante persone hanno espresso indignazione, arrivando a proporre su Facebook una manifestazione al Senato. Noi siamo pronti, ci siamo. E accogliamo con entusiasmo questa iniziativa spontanea e pacifica.

Per decenni abbiamo assistito ad un enorme spreco di risorse e di soldi, sottratti agli italiani per pagare ricche prebende ai parlamentari. Bastavano pochi anni di permanenza alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica per maturare il “diritto” al vitalizio. In qualche caso sono state sufficienti poche settimane, addirittura pochi giorni, per intascarlo.

Adesso, nel 2020, mentre noi abbassiamo le tasse a 16 milioni di lavoratori dipendenti, questi ‘onorevoli’ della vecchia politica fanno di tutto per tornare al passato, al Medioevo dei vitalizi. È inaccettabile.

A far esplodere definitivamente lo scandalo è stata la bozza della sentenza della Commissione chiamata a giudicare i ricorsi sui vitalizi. Una sentenza di fatto già scritta, considerato che 2 quotidiani ne hanno diffuso a grandi linee il contenuto. È gravissimo che la decisione sia già preconfezionata senza che si sia tenuta alcuna camera di consiglio.

Come se non bastasse, ieri il presidente dell’Associazione ex Parlamentari ha dichiarato che è senza precedenti voler mettere in piedi manifestazioni contro una sentenza che ancora non esiste. In verità è il contrario: la sentenza è stata di fatto già scritta.

Adesso basta. Il tempo della casta e dei vitalizi deve finire, i cittadini meritano una politica che sappia rappresentarli con dignità e agire nel loro esclusivo interesse, senza approfittarsene.

Per combattere questa battaglia c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Contribuite a diffondere questa iniziativa in rete, scaricate qui il KIT SOCIAL e unitevi a noi!

Vi aspettiamo tutti a Roma, il prossimo sabato 15 febbraio, dalle ore 14, in piazza San Silvestro.