MaiPiùVitalizi – Il 15 febbraio tutti in Piazza San Silvestro a Roma!

Queste sono giornate importanti.

Stiamo facendo un grande lavoro: dalla riforma della giustizia per processi più veloci ed efficaci, al cronoprogramma di governo per continuare a dare risposte concrete ai cittadini nei prossimi 3 anni. Ma in queste stesse ore la vecchia politica sta cercando di riappropriarsi dei vitalizi, quell’odiosa misura, quel privilegio auto assegnato di cui hanno goduto tanti ex parlamentari.

L’avevamo abolito, ma oggi qualcuno, con furbizie e giochi di palazzo, sta cercando di rimettere in discussione questo nostro risultato. Vogliono riappropriarsi del “malloppo”. È per questo motivo che abbiamo accolto l’esigenza espressa da migliaia di cittadini, che hanno deciso di gridare a gran voce: #MaiPiùVitalizi.

Ci vediamo a Roma, il 15 febbraio alle ore 14 a Piazza San Silvestro, per dire con forza tutti insieme: mai più vitalizi!