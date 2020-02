MaiPiùVitalizi – Come raggiungere Piazza Santi Apostoli? Ecco alcune dritte utili

Sabato 15 febbraio ci vediamo a Roma per far sentire la nostra voce a chi sta cercando di far tornare i vitalizi. Appuntamento in Piazza Santi Apostoli dalle ore 14.00 per dire forte e chiaro #MaiPiùVitalizi.

Come raggiungere la piazza? Ecco alcune dritte utili.

Le persone che arriveranno in pullman possono trovare tutte le informazioni utili QUI

I permessi si possono richiedere QUI.

Consigliamo le aree di sosta Osteria del Curato (Metro A), Ponte Mammolo o Laurentina (Metro B).

È possibile raggiungere Piazza Santi Apostoli dalle seguenti fermate di metro:

Con la Metro A:

Scendendo alla fermata Repubblica e poi prendere l’autobus n° 60, 40 per una fermata oppure n° 170, 64, 70 per 3 fermate.

Scendendo alla Fermata Manzoni e poi prendere l’autobus n° 51 per 5 fermate.

Scendendo alla Fermata Spagna e andare a piedi per 20 minuti.

Con la Metro B:

Scendendo alla Fermata Colosseo e poi prendere l’autobus n° 51 per 2 fermate oppure n° 85 o 87 per 2 fermate.

Scendendo alla Fermata Cavour e andare a piedi per 20 minuti.

Sarà una manifestazione pacifica, piena di passione, colore e idee. Affinché tutto proceda per il meglio ricordiamo a tutte le persone che verranno in piazza che, come previsto dalle nuove norme antiterrorismo, all’interno dell’area evento è vietato introdurre i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza; bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari); lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri; treppiedi, ombrelli e aste, bastoni per selfie, puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini e overboard; armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni; strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere; catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio e materiale infiammabile.

All’ingresso, come di consueto, saranno effettuati controlli da parte delle Forze dell’Ordine e da personale incaricato.

Infine, ricordiamoci tutti che gli eventi 5 Stelle sono sempre stati caratterizzati dalla massima attenzione all’ambiente. Abbiamo sempre lasciato le piazze più pulite di come le abbiamo trovate, facciamo in modo che anche questa volta sia lo stesso!

Per combattere questa battaglia c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Contribuite a diffondere questa iniziativa in rete, scaricate qui il KIT SOCIAL e unitevi a noi!

Segui l’evento Facebook.

Cerca il pullman dalla tua Regione e prenota il tuo posto.

Ci vediamo il 15 febbraio a Roma!