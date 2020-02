La bellezza dell’onestà

Ciao ragazzi, è bellissimo essere qua!

Io come sapete sono la vicepresidente della Camera dei Deputati e ho avuto l’onore di votare quella delibera che ha finalmente abolito il privilegio dei vitalizi!

Alla Camera dei Deputati è stata una delle prime decisioni che abbiamo preso. Era luglio del 2018, abbiamo passato dei mesi in cui ci sono state delle pressioni incredibili, abbiamo avuto un’associazione che si chiama l’associazione degli ex Parlamentari che, tramite i loro avvocati, ci ha mandato una lettera e ci ha detto “se votate quella delibera aggrediremo il vostro patrimonio”. Sapere cosa abbiamo fatto di quella lettera? L’abbiamo stracciata!

Perché abbiamo votato quella delibera? Perché abbiamo deciso che era giusto, perché dobbiamo abolire un privilegio! Abbiamo ricalcolato questi vitalizi e io vi assicuro, ho avuto le tabelle dei centinaia di parlamentari che avevano il vitalizio. Sapete cosa facevano questi? 15 anni di lavoro, a 44 anni un parlamentare ha iniziato a percepire 7.000 euro nel 1990, ovviamente in lire allora. 7.000 euro per 30 anni, per aver lavorato 15 anni.

Era qualcosa di inconcepibile. Noi abbiamo fatto di tutto per cancellare questo privilegio, e l’abbiamo fatto! Siamo riusciti a farlo e questo è stato grazie anche a voi che ci avete sostenuto. Molto spesso gli ex parlamentari ci dicono che è un diritto acquisito. Non è un diritto acquisito, è stato fatto e l’abbiamo cancellato attraverso una delibera, perché non c’è una legge che istituisce il vitalizio, non esiste. È la Camera dei Deputati che eroga questi soldi.

Noi abbiamo deciso di fare, io sono stata veramente orgogliosa di votare quella delibera. E quello che vi posso dire è che noi non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo perché stiamo facendo delle cose bellissime per questo Paese.

Vi assicuro che la coerenza è qualcosa di bellissimo. L’onestà è qualcosa di bellissimo, il tagliarsi lo stipendio. A volte ci hanno detto che siamo dei folli, oltre 200.000 euro la Spadoni ha ridato indietro, sì! Ho ridato indietro oltre 200.000 euro e sono orgogliosa di averlo fatto!

Perché la coerenza è bella! E l’essere onesti è bello. Noi dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo arrendere. E noi, secondo me proprio come MoVimento non dobbiamo neanche essere preoccupati, perché finché ci saranno persone che vogliono ridare dignità a questo Paese, finché ci saranno persone oneste che fanno il loro lavoro in modo onesto e con dignità, ci sarà il MoVimento 5 Stelle!

Noi ci saremo, ci saremo sempre e in questo momento abbiamo anche bisogno di voi! Abbiamo bisogno di voi perché stiamo portando avanti delle battaglie incredibili, quella sui vitalizi è soltanto una delle tante! E fatemi ringraziare anche alcuni colleghi che sono in questa Piazza. Prima di tutto, l’ufficio di presidenza che ha permesso di votare contro i vitalizi. Sicuramente il presidente della Camera, Roberto Fico insieme a Mirella Liuzzi, Federico D’incà, Alessandro Amitrano, Federica Daga, Azzurra Cancelleri, che sono i miei colleghi che all’interno dell’Ufficio di Presidenza hanno votato con me per questa delibera.

E in ultimo ovviamente fatemi ringraziare le persone che hanno fatto partire tutto questo. Io sono nel MoVimento 5 Stelle dal 2007, quando ancora non esisteva il MoVimento 5 Stelle, sono entrata in Parlamento nel 2013, e nel 2013 è iniziata questa battaglia grazie a due persone che per 4 anni hanno fatto un lavoro immenso in Ufficio di Presidenza. Queste due persone sono Riccardo Fraccaro e Luigi Di Maio. Queste persone hanno fatto sì, attraverso il loro lavoro, che noi riuscissimo finalmente ad arrivare dove siamo, dove siamo arrivati.

Io vi ringrazio, non abbandonateci! Abbiamo sicuramente fatto qualche errore ma l’abbiamo fatto in buona fede, noi andiamo avanti, voi stateci vicino. Siamo una banda di folli, ma ce la faremo!

Ciao!