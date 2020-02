Insieme in piazza e sui social per ribadire #MaiPiùVitalizi

La manifestazione di sabato 15 febbraio, in piazza Santi Apostoli a Roma, per gridare a tutti #MaiPiùVitalizi è nata grazie ad un’iniziativa spontanea su Facebook, dalla rabbia di tante persone che vogliono far sentire la loro voce di fronte a un assurdo tentativo di restaurazione.

Il MoVimento 5 Stelle sta conducendo la stessa battaglia nelle istituzioni e per questo abbiamo deciso di unirci a questo sentimento diffuso e di contribuire alla realizzazione della manifestazione.

In queste ore stiamo registrando attenzione e partecipazione non solo in rete, ma in tutta Italia. Ognuno di noi può contribuire coinvolgendo altre persone e chiedendo insieme alla casta di rinunciare al privilegio.

Circa 1900 ex parlamentari hanno fatto ricorso, quasi tutti senza metterci la faccia! Evidentemente perchè il vitalizio è un privilegio davvero vergognoso. Noi invece con orgoglio portiamo avanti questa battaglia.

Diffondiamo al massimo il nostro messaggio: fai un video, scatta una foto e condividili utilizzando l’hashtag #MaiPiùVitalizi. I contenuti più belli verranno rilanciati sui canali social del MoVimento 5 Stelle.